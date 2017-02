Equidad vs. Santa Fe, duelo estelar en la fecha 1 de la Liga Femenina

0







Este domingo continúa la primera jornada de la Liga Femenina de Colombia. Equidad vs. Santa Fe, Cúcuta vs. Fortaleza y Bucaramanga vs. Envigado, son los partidos que esperan hacer vibrar al público en los distintos estadios del país.

Bucaramanga contra Envigado Formas Íntimas, por el Grupo A, serán las encargadas de abrir la fecha del domingo, a las 10:00 de la mañana. Las segundas en el turno son Cúcuta y Fortaleza, que por la zona B, se medirán a las 12:15 del día en el estadio Los Zipas.

Equidad y Santa Fe cerrarán la jornada en el estadio El Campín, en duelo que comenzará a las 12:45 de la tarde y se verá por ‘Win Sports’.

El cotejo entre ‘aseguradoras’ y ‘cardenales’ promete por la calidad de ambos planteles. Las verdes de la capital tienen un equipo bastante competitivo con deportistas como Daniela Henao y una base importante de deportistas bogotanas y antioqueñas.

Por el lado de las rojas, se destacan Leicy Santos y Liana Salazar, referentes en la Selección Colombia femenina, a ellas se le suman Kimika Forbes, portera de Trinidad y Tobago. Lady Andrade, también de Santa Fe, no podrá actuar este domingo pues no le ha llegado el transfer.

"Estamos preparados para el debut, con cosas aún por afinar, con un trabajo bien hecho y serio y vamos a ir a la cancha a ver si nota lo que hemos venido realizando", sostuvo Germán Morales, el DT de Santa Fe femenino.

El estratega sabe que la competitividad de su plantilla se perfila como una de las escuadras favoritas a quedarse con el campeonato, no obstante, son cautos y esperan comenzar a tejer el camino con un triunfo sobre Equidad.

"Ese rótulo de favoritos no lo queremos en realidad, pero la obligación de hacer cosas grandes con esta plantilla está, por representar bien a Santa Fe. Diseñamos un equipo para pelear cosas importantes, aspiramos que el fútbol de este club tenga dinamismo en el mediocampo e intención de ataque y a eso se sume el equilibrio en las demás líneas", complementó.

Por otro lado, Morales del rival analizó que es "un equipo importante, ellas (Equidad) venían participando en el fútbol aficionado y con una buena base de jugadoras bogotanas y antioqueñas, además, con un cuerpo técnico sapiente. Para iniciar es un duelo bien delicado, vamos a tratar de hacerlo bien y contrarrestarlo".

Así será la fecha de este domingo:

Grupo A

Bucaramanga vs. Envigado

Hora: 10:00 a.m.

Cancha: Marte

Grupo B

Cúcuta vs. Fortaleza

Hora: 12:15 p.m.

Estadio: Los Zipas

Equidad vs. Santa Fe

Hora: 12:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

Redacción Futbolred