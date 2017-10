Daniela Montoya vuelve en versión mejorada a la Selección Colombia

0







Actualizado hace 2 horas

Daniela Montoya espera pisar fuerte en este nuevo ciclo de Nelson Abadía en la Selección Colombia. La volante, de 27 años, está más que ilusionada de volver a aportar su talento a la Tricolor de mayores.

Recordemos, que la paisa no vestía la camiseta del combinado patrio desde el pasado Mundial de Canadá, en 2015, en el que Colombia llegó hasta octavos de final. En dicho campeonato, Montoya anotó un tanto, pero desde ahí, la talentosa centrocampista no fue tenida en cuenta por el antiguo timonel Felipe Taborda, porque presuntamente ésta había tomado la vocería para reclamar unos premios que le debían a las futbolistas. Daniela no hizo parte del grupo que actuó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



“Para mí es un orgullo siempre vestir esta camiseta, lo más grande. Quiere gradecer al cuerpo técnico y a la Federación por esta nueva oportunidad, ahora queda ganarme un puesto y dar todo de mí: estar feliz y hacer las cosas bien. Ahora estoy aquí con este gran reto y espero demostrarles a todos lo que he trabajado todo este tiempo que no estuve aquí”, dijo la exjugadora del Levante de España.

Lo cierto es que la Selección Colombia femenina de mayores sigue trabajando en la sede de la Federación, en Bogotá, con miras a lo que será la Copa América de Chile-2018. Seis días de intenso labor completan las conducidas por Nelson Abadía, en su primer microciclo.

La idea del grupo de 25 futbolistas es acoplarse de forma rápida al estilo del nuevo DT. El punto positivo para las deportistas de la ‘Tricolor’ es que ya conocen la forma de trabajar de Abadía, pues fue asistente de Taborda.

#FCFFemenina ciclo de preparación para la Copa América 2018 en Chile. pic.twitter.com/G4stXdNlAP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 19 de octubre de 2017

“Es un grupo que se conoce mucho, hay muy buenas jugadoras y una base que ya lleva trabajando muchísimo y ahora tenemos esa gran responsabilidad, esa Copa América que es un reto mucho más grande, pues va a estar más difícil porque todas las selecciones se están preparando y están disputando amistosos; desde ya nos estamos alistando hasta que llegue abril”, agregó la volante de la Selección.

Lea también: Encontrar 'rápido la ruta', la meta de Abadía con Selección femenina

La paisa, actual deportista del Envigado Formas Íntimas, se mostró más que satisfecha porque Abadía está al frente de la Selección. La centrocampista complementó que el estratega es “inteligente” y sabrá imponer su sello.

“Estamos muy felices, es un acierto de la Federación, es una persona muy capacitada, inteligente y nos va a llevar a lograr grandes triunfos y potenciarnos. El ambiente está muy bueno, la Selección está muy conectada, esperamos seguir así y como siempre dar todo por el país y por estos colores”, sostuvo.

En la órbita del todo combinado nacional femenino está la Copa América, competición que se llevará a cabo en Chile, en el 2018, entre 4 al 22 de abril.

“Uno dice que falta mucho, es verdad, pero el tiempo pasa muy rápido, el entrenador Abadía se ha enfatizado más en el trabajo táctico y en lo físico; muchas ya veníamos entrenando con nuestros clubes y eso es importante, porque ya con la Liga profesional no venimos tan mal, ellos complementan ya esa parte, tenemos que dar todo de nosotras, mirar cómo están los rivales y ver qué cosas hay que mejorar”, dijo.

También le apuestan al título del certamen, ese que estuvieron a punto de conseguir en el 2014, en Ecuador, pero Brasil finalmente evitó que lograran festejar.

“Sí, tenemos esa mentalidad, ese objetivo claro, que queremos ser campeonas de la Copa América, obviamente no va a ser fácil, pero para eso nos estamos preparando. Hemos venido trabajando a doble jornada y esto es algo que el cuerpo técnico lo tiene bien preparado y nosotras daremos lo mejor”.

Por otro lado, Montoya también habló de lo que significa para ella ser profesional en el balompié de su país y lo que el impulso de la Liga les beneficia en cuanto a llegar mejor preparadas a la Selección.

“Estamos demasiados felices de poder ser jugadoras profesionales, de poder vivir de esto, tenemos el apoyo de la Dimayor; nunca habíamos podido vivir del fútbol y ahora podemos entrenar, dedicarnos cien por ciento a esto y llegar a la Selección mejor preparadas; tenemos que dar mejores resultados ya teniendo una Liga profesional”, cerró.

La Selección Colombia femenina de mayores culminará este primer microciclo hasta el 28 de octubre.

Redacción Futbolred