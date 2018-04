Valledupar volvió a celebrar en casa: superó 3–1 a Fortaleza en la B

Valledupar ha logrado retomar en buen andar de principio de año en el Torneo, en esta ocasión venció 3 – 1 a Fortaleza en el juego que abrió la undécima fecha del Torneo de Ascenso. Un marcador que le devuelve la ilusión a los cesarenses, que se hacen al segundo lugar, de manera momentánea, tras sumar los 19 puntos. Mientras que su rival de turno no logra levantar cabeza y con 11 unidades se ubican en la parte baja de la tabla.

Los ‘vallenatos’ saltaron a la cancha decididos a retomar una victoria como local, una pequeña deuda con su hinchada que ya cumplía cinco jornadas, y por eso se hicieron al control del balón desde los instantes iniciales. Dicha actitud le sirvió para generar las primeras opciones de peligro ante un rival al que le costaba acomodarse en el terreno de juego.



Ante tal vocación ofensiva las celebraciones no demorarían en llegar, el goleador Diego Herazo (25 PT) se hizo presente en el marcador y le dio la ventaja a un Valledupar que hacía más por el encuentro. Luego del tanto local, Fortaleza se vio obligado a replantear su sistema de juego, y aunque intentó frenar la arremetida de Valledupar, no encontró los caminos para recuperar la igualdad antes del descanso.



Para la etapa complementaria, los dirigidos por Nilton Bernal mantuvieron sus deseos de asegurar una victoria que se hacía urgente, tan sólo bastaron nueve minutos de la reanudación del juego, para que Herazo repitiera y aumentara a seis su producción en lo que va del Torneo. Las distancias se hacían mayores, los de Cota buscaron la pronta reacción y con un par de sustituciones aumentaron su presencia en el área ‘vallenata’, pero las pocas opciones generadas carecieron de claridad en la definición.



Con el pasar de los minutos, el desgaste físico se hizo evidente, el calor mermó el rendimiento de los visitantes, quienes ya veían con cierta resignación la cuarta caída en el campeonato. Dicha situación la aprovechó Valledupar para sentenciar el duelo, Juan Diego Palacios (36 ST) con gran definición superó la poca resistencia que quedaba en la defensa de Fortaleza, quienes lograron el descuento gracias Jhonatan Urrutia (43 ST), pero que poco sirvió para revertir la situación en el Armando Maestre.



Mientras que en el duelo que cerró la jornada del día sábado, Orsomarso hizo respetar su casa y superó 2 – 0 a Llaneros en el estadio Francisco Rivera



Escobar. Un resultado que acomoda a los vallecaucanos en el octavo lugar tras alcanzar las 13 unidades, mientras que los de Villavicencio siguen sin celebrar tras siete fechas consecutivas y con 8 puntos se ubican en la casilla 15 de la tabla.



Miguel Montaño (3 PT) y Carlos Salazar (44 ST) fueron los encargados de otorgarle la cuarta alegría a los de Palmira, en un encuentro que lograron controlar desde los instantes iniciales. Aunque Llaneros generó opciones tras la rápida ventaja de los locales, no logró claridad en la definición y con el pasar de los minutos encontraron dificultades para superar una defensa local que se caracterizó por lo ordenada y equilibrada en sus líneas