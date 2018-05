Unión Magdalena sufrió, pero celebró: venció 2-1 a Real Santander

Victoria sufrida y muy trabajada la que afrontó Unión Magdalena este sábado en el Torneo de Ascenso. Tras el 2-1 sobre Real Santander, los samarios extendieron su buen momento futbolístico y sumaron 25 puntos en la tabla de posiciones, además alcanzaron su cuarto triunfo de manera consecutiva. Por su parte, los de Floridablanca cerraron la posibilidad de terminar el semestre dentro del grupo de los ocho, ya que cayeron a la casilla 13 con sus 14 unidades.

Las emociones no se hicieron esperar en el estadio Sierra Nevada, tan sólo transcurrieron tres minutos para que los visitantes dieran la sorpresa, una gran definición de Néstor Arenas venció la corta resistencia samaria. Situación que obligó a la pronta reacción de los dirigidos por Harold Rivera, quienes aún no lograban sentirse cómodos en la cancha.



Pero con el pasar de los minutos fueron poniendo las cosas en orden, un par de llegadas con peligro hacían ver a Unión Magdalena como dominador del encuentro. Tal actitud ofensiva tuvo sus frutos con el gol de Jhon Jairo Montaño (14 PT), quien de tiro libre el devolvió el empate al marcador y la tranquilidad a su hinchada.



A pesar del tanto, Real Santander no bajó los brazos y tampoco perdió los papeles. Logró controlar la arremetida del ciclón con un orden defensivo que poco espacios le permitió a su rival y que ayudó a equilibrar las cargas en un duelo que se disputaba bajo un intenso calor. Los contragolpes visitantes obligaron a los samarios no arriesgar tanto en ataque y conservar la igualdad antes del descanso.



Para la etapa complementaria, el partido bajó en intensidad y ya no tuvo ese ritmo acelerado que permitió presenciar varias opciones de peligro. Las emociones bajaron y las llegadas a los arcos se vieron reducidas, aunque Unión Magdalena hacía más para lograr la ventaja, se encontró con un esquema defensivo que hacía las cosas más difíciles y con un Julián Ledesma seguro en pórtico de los santandereanos.



Con el pasar de los minutos, el ciclón entró al terreno de la desesperación e intentó de todas las formas hacer realidad la victoria, Ricardo Márquez y Aníbal Mosquera estuvieron muy cerca de lograrlo, pero la falta de definición los dejó con las manos vacías. Por su parte, Real Santander se sentía conforme con el punto que lograba y le dio tránsito al balón, sacó provecho de la angustia de los locales para bajar ritmo. Pero en las postrimerías del juego, un descuido cerca del área le permitió el milagro a los locales y Daiver Vega (45 ST) fue el encargado de poner a celebrar a su hincada y salvar un triunfo que los deja en la segunda posición.



Valledupar viajó a la capital y logró una valiosa victoria que lo ilusiona con las finales



Mientras que en el encuentro que abrió la jornada 14 del Torneo de Ascenso, Valledupar ratificó su buen primer semestre y superó con autoridad 3-0 a Bogotá FC, en duelo disputado en el estadio Metropolitano de Techo. Una victoria de gran importancia para los dirigidos por Nilton Bernal, ya que ascendieron a la cuarta posición con sus 22 unidades y cortaron una racha de dos derrotas en línea. Mientras que los capitalinos alcanzaron cuatro partidos sin celebrar y con 15 puntos cayeron a la casilla 12 de la tabla.



Misael Martínez (9 ST y 15 ST) fue la figura del juego tras ser el encargado de hacer dos tantos que abrieron el camino de la sexta victoria del campeonato. Luego, Saramys Rodríguez (44 ST) le dio cifras definitivas a un partido muy bien jugado y que controló con cierta suficiencia ante la impotencia y la falta de ideas de un Bogotá al que le ha costado retomar su buen nivel futbolístico.



César Dussán

Especial para Futbolred