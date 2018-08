Real Cartagena y U. Magdalena ganaron y siguen sus sendas victoriosas

Real Cartagena sigue enderezando su camino en el fútbol de ascenso, en esta ocasión superó 2 - 1 a Barranquilla en un juego complicado y que necesitó de los últimos minutos para lograr la victoria. Pero fue suficiente para que los auriverdes ya sean cuartos, de manera momentánea, en la clasificación del Torneo tras alcanzar los 29 puntos.

No fueron fáciles las cosas para el conjunto ‘heroico’ en el inicio del encuentro, ya que se encontró con un rival ordenado en defensa y rápido en los ataques, situación que obligó a los duelos de casa a tomar las cosas con calma antes de ir en busca de la ventaja. Motivo por el cual los hinchas tuvieron que esperar un cuarto de hora para empezar a ver las primeras llegadas con peligro.



Pero con el pasar de los minutos, Real Cartagena fue haciendo valer su condición y su experiencia y logró controlar el balón, decisión táctica que lo convirtió en el dominador. Las opciones sobre el área visitante aparecieron en mayor número y en una de esas jugadas llegó el primer gol del encuentro, Jorge Obregón (27 PT) con un gran cabezazo logró vencer la resistencia barranquillera.



Con la diferencia a su favor, los dirigidos por Richard Parra se sintieron más tranquilos y trataron de administrar el marcador antes del descanso. La tenencia de la pelota fue la estrategia implantada para frenar a un rival que se vio con la necesidad de reaccionar por el empate y que no dejaba de hacer daño con los contragolpes que logró generar.



Para la etapa complementaria, el intenso calor en la ‘ciudad amurallada’ le bajó el ritmo al partido, ya que no fue fácil para cada uno de los equipos generar ataques y porque se dedicaron a la apropiada administración de energías. Para rescatar un par de oportunidades que no generaron mayores complicaciones para unos porteros que se hacían seguros ante las exigencias.



Ya en el cierre del juego, Real Cartagena dejó ver su conformismo por el resultado que se daba hasta el momento y permitió que Barranquilla se tomara confianza. En uno de esos intentos por recuperar la paridad, apareció un tiro libre bien ejecutado por parte de Camilo Díaz (34 ST), quien sorprendió a todos en el Jaime Morón y obligó los ‘heroicos’ a reaccionar de inmediato. Y así fue, la alegría de la visita tuvo corta duración, ya que Yainer Acevedo (45 ST) le devolvió la victoria a su equipo y la posibilidad de seguir en ascenso en la tabla de posiciones.



U. Magdalena ganó y sigue firme en el Torneo, mientras que Quindío rescató un empate fuera de casa



El ciclón sigue mostrando mejoría futbolística en la B. Foto: Tomada de Twitter: @UnionMagdalena

Otro de los conjuntos que celebró fue Unión Magdalena tras superar 2 – 1 a un aguerrido Fortaleza en partido que se llevó a cabo en el estadio Sierra Nevada. Un resultado que sigue alargando el gran momento del ‘ciclón’ en el Torneo y se afianza en la segunda posición con 41 unidades. Mientras que su rival de turno dejó pasar la oportunidad de volver al grupo de los ocho y se mantiene en la décima casilla.



Las sorpresas se dieron desde el inicio del encuentro, Sebastián Acosta tan sólo necesitó de cuatro minutos para romper la paridad y poner en riesgo el invicto de diez juegos de los samarios. Pero la reacción de los dueños de casa no se hizo esperar y, por intermedio de Ricardo Márquez (23 PT), lograron poner las cosas en orden y devolverle al duelo el empate.



Pero ante la situación y las altas temperaturas, Fortaleza no perdió el orden defensivo y le complicó las cosas a Unión Magdalena, que no desistía por lograr la victoria. Tanta insistencia tuvo su premio y una gran definición de Jhonier Viveros (16 ST) le devolvió la ilusión a un ‘ciclón’ que sorprende por su rendimiento en el presente Torneo. Ya sin mayores cambios, el duelo terminó y le permitió a los locales extender su invicto a once juegos.



Mientras que en el partido que abrió la fecha 21 del campeonato, Universitario de Popayán y Deportes Quindío no se sacaron ventajas tras igualar 0 – 0 en la cancha del estadio Ciro López. Un marcador que beneficia a los caucanos, ya que les permite mantener su casilla dentro del grupo de los ocho, mientras que a los ‘cafeteros’ los sigue dejando en situación complicada y carente de resultados positivos en lo que va del segundo semestre.



Misma situación ocurrió en el duelo entre Orsomarso y Tigres, que también terminó con empate sin goles (0 – 0) y fue poco lo que ofrecieron de espectáculo durante un partido en donde las emociones brillaron por su ausencia. Los ‘felinos’ celebran con mejor actitud la suma de este punto ya que conservan la octava posición con 26 unidades y dejan a su rival de turno en el noveno lugar.





Cesar Dussán

Corresponsal de FUTBOLRED