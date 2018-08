Valledupar y Orsomarso no se sacaron ventajas y empataron 1-1

Valledupar dejó escapar puntos importantes en la casa, luego de igualar 1-1 con Orsomarso en duelo que se llevó a cabo en el estadio Armando Maestre. Un marcador que le quitó la posibilidad a los cesarenses de escaparse de la zona de congestión en la tabla y con 28 unidades espera que su cuarta casilla no corra riesgos.

Desde los primeros instantes, el conjunto ‘vallenato’ intentó hacerse con el control de las acciones del partido y muy rápido generó algunas llegadas de peligro sobre el área de los vallecaucanos. Odacir Pérez y Jorge Rengifo estuvieron cerca de romper la paridad y dieron muestras de las intenciones de los locales por lograr la victoria con prontitud.



Pero fue el goleador Diego Herazo (19 PT) el encargado de poner a celebrar a Valledupar y de lograr la ventaja en un duelo en donde habían propuesto más. Tal jugada obligó a Orsomarso a replantear su sistema táctico y a hacerse más fuerte en defensa para equilibrar las cargas. Decisión técnica que dio sus frutos, ya que la visita se fue tomando confianza y generando más presencia en el ataque.



Aunque los de Palmira estuvieron cerca del empate, se encontraron con un Sebastián Duque seguro y atento a reaccionar ante cualquier intento de gol. Ya para la etapa complementaria, el duelo perdió ritmo y se hicieron más escasas las oportunidades de cambiar las cifras en el marcador, eran pocos los espacios generados por cada una de las líneas defensivas.



Valledupar intentó recuperar el dominio de la pelota, pero careció de ideas para generar peligro, y esta confusión la supo aprovechar Orsomarso, que por intermedio de Víctor Moreno (25 ST), le devolvió la paridad al marcador. Ya con la igualdad, los visitantes no ocultaron su conformismo con el resultado y aplicados en el orden defensivo supieron complicar a un rival que buscó la victoria en casa, pero su falta de claridad en la definición no le permitió llegar a su octava alegría en el Torneo.



Mientras que en el otro encuentro de la jornada del sábado, Tigres y Real Santander no se sacaron ventajas tras empatar 1-1 en la cancha del estadio Metropolitano de Techo. Resultado que poco beneficia a los ‘felinos’ en su intención de consolidarse en el grupo de los ocho, ya que con 25 unidades pone en riesgo su buena posición en la tabla.



Néstor Arenas (35 PT) dio la sorpresa tras darle la ventaja a los visitantes, con una pena máxima bien ejecutada y obligó a la urgente reacción de los capitalinos. Tal actitud dio sus frutos y la igualdad no demoró en aparecer, Fabián Mosquera (42 PT) le devolvió la ilusión a los dirigidos por Jhon Jairo Bodmer, pero todo quedó en deseos, ya que los santandereanos fueron aplicados en defensa y lograron rescatar un punto, que al final de cuentas, suma en la clasificación.





Cesar Dussán

Corresponsal de FUTBOLRED