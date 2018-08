U. Magdalena complicó a Quindío y lo goleó 5-0 en el Torneo de la B

Unión Magdalena tuvo una tarde fantástica luego de golear 5 – 0 a Deportes Quindío en duelo que se disputó en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta. El ‘ciclón’ se hace fuerte en el Torneo y empieza a soñar con el ascenso, sus diez encuentros sin perder, el segundo lugar en la tabla y sus 35 puntos son motivos para dar la pelea.

El conjunto samario salió dispuesto a hacer valer su condición de local y, apoyado en el buen fútbol que viene practicando, rápidamente logró tal propósito. Tan sólo bastaron seis minutos para romper la paridad, Bayron Garcés fue efectivo ante los primeros descuidos de la defensa ‘cafetera’. Jugada que obligó a Alberto Suárez replantear el sistema de juego y a buscar la igualdad con prontitud.



Pero dicho cambio táctico no apareció, Quindío careció de reacción y lució sin ideas para lograr aplacar la arremetida de su rival. Ese mal momento de los visitantes fue bien aprovechado por Unión Magdalena, quien no frenaba en su deseo de empezar a asegurar una victoria más en el Torneo. Fernando Battiste (23 PT) y Ricardo Márquez (28 PT) aumentaron las diferencias y hacían del Sierra Nevada una completa fiesta.



Sin dudas, las cosas se hacían más complicadas para los de Armenia, quienes no encontraban las maneras de revertir la situación. La impotencia era evidente en el terreno de juego, y aunque buscaron en algunas opciones para descontar en el marcador, no contaron con la claridad suficiente en la definición. Para empeorar el panorama, Garcés (40 PT) le daba un tinte de goleada a un juego que prometía ser más equilibrado.



Para la etapa complementaria, y con un resultado más cómodo, el ritmo del partido bajó en intensidad. Unión Magdalena redujo en la velocidad de su fútbol y dejó que el desgaste lo hiciera un Quindío que pocas alternativas demostró en un fútbol que viene carente de brillo hace unas fechas atrás. Y de esta forma, alcanzó para un quinto tanto, de nuevo Márquez (11 ST) celebraba y le daba cifras definitivas al duelo entre históricos.



Poco para rescatar en el cierre, ya que en gran parte del segundo tiempo se vieron dos caras opuestas que reflejaban lo sucedido en el campo de juego. El ‘ciclón’ jugando tranquilo y dándole paso a los minutos y un conjunto ‘cafetero’ resignado esperando el pitazo final. Sin dudas, un marcador que pone en complicada situación a los visitantes y deja en la cuerda floja la continuidad de Alberto Suárez.



Cúcuta superó con apuros a Llaneros, mientras que R. Cartagena ganó y tomó un respiro

Por su parte, Cúcuta Deportivo sufrió más de la cuenta para superar a Llaneros en el juego que se llevó a cabo en el estadio General Santander. Un apretado 2 – 1 fue suficiente para extender a 19 los partidos sin perder y alcanzar la cómoda cifra de 45 unidades en la tabla. La clasificación se hace cada vez más cercana para los ‘motilones’.



Pero no la tuvieron fácil los líderes del Torneo, ya que se vieron sorprendidos por un conjunto visitante ordenado en defensa y aplicado en el quite de la pelota. Dicho juicio táctico tuvo su premio a los 29 minutos de partido, Juan Camilo Bolaños, con gran definición, daba la sorpresa a los hinchas rojinegros y obligó a la reacción de los dirigidos por el argentino Lucas Pusineri.



Interesante prueba para un Cúcuta que ha tenido una temporada magnífica. En el segundo tiempo replanteó su sistema de juego y logró revertir la situación, las propuestas ofensivas que propuso en la reanudación del partido tuvieron su efecto y Jhonatan Agudelo (12 ST) se encargó de recuperar el empate en el marcador. Premio para un equipo que no bajó los brazos y fue en busca de manera constante sobre el arco defendido por Juan Lemus.



Pero los ‘motilones’ no se conformaron con equilibrar las cargas y siguieron imponiendo condiciones, su actitud ofensiva los hizo claro dominadores del encuentro ante un rival que ya se resguardaba en defensa y no ocultaba su conformismo con el punto sumado hasta el momento. Pero dicha resistencia terminó con el tanto Jhon Vásquez (30 ST), quien con potente remate consolidó una victoria más y cortó una racha de dos empates en línea.



Victoria contundente del Real Cartagena

Mientras que en la ‘ciudad amurallada’, Real Cartagena venció 3 – 1 a Atlético en la cancha del estadio Jaime Morón. Un marcador que deja ver la recuperación de los ‘heroicos en el Torneo, quienes con 23 puntos son novenos y se acercan a la ilusión de pelear por un cupo en las finales. Situación contraria atraviesa su rival de turno, quienes no ganan hace 10 fechas y ya ocupan los últimos puestos.



Miguel Murillo (4 PT) fue el encargado de abrir el camino de la victoria ante un conjunto de Cali que lució confundido y sin ideas para equilibrar las cargas en el duelo. Con el pasar de los minutos la superioridad de Cartagena se hizo evidente y los tantos de Juan Salcedo (35 PT) y Yainer Acevedo (38 PT) así lo demostraron ante un rival que poco ofreció y que tan sólo le alcanzó para el descuento gracias al gol de Camilo del Castillo (38 ST) sobre el cierre del partido.



Y en el juego que abrió la jornada dominical, Universitario de Popayán y Tigres no se sacaron ventajas e igualaron por marcador de 1 – 1 en el estadio Ciro López. Santiago García (37 PT) le dio la ventaja a los ‘felinos’, quienes estuvieron cerca de alcanzar tres valiosos puntos, pero dicho objetivo se vio truncado con el agónico tanto de José Luis Gamboa (47 ST), quien puso a celebrar a los caucanos instantes antes del pitazo final.



Cesar Dussán

Corresponsal de Futbolred