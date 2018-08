U. Magdalena y Real Cartagena ganaron fuera de casa y buscan ascender

Deportes Quindío no logra salir de su mala racha en el Torneo, y sumó una derrota más tras caer 1-2 con Real Cartagena en duelo de históricos que se llevó a cabo en el estadio Centenario de Armenia. Un resultado que los deja en la parte baja de la tabla con 22 puntos y en la cuerda floja al técnico Alberto Suárez, mientras que su rival de turno celebra el importante logro y entra al grupo de los ocho tras alcanzar las 26 unidades.

Encuentro parejo y con opciones de gol repartidas para cada uno de los equipos, pero con el pasar de los minutos, los dueños de casa dejaron ver sus fallas en zona defensiva y la velocidad de los delanteros ‘heroicos’ empezaron a hacer daño. En una de esas jugadas, Juan José Salcedo (14 PT) logró vencer la corta resistencia ‘cafetera’ y muy temprano terminó la paridad.



Se pensó que tras la celebración de Real Cartagena, los dirigidos por Alberto Suárez iban a reaccionar y buscar corregir sus errores. Aunque lo intentó, se hizo evidente su falta de claridad para generar llegadas con peligro, y a esta situación, se sumaron las fallas individuales. Es el caso del portero uruguayo Ramiro Bentancur, quien por su afán de rechazar el balón, lo terminó entregando a Jorge Obregón (25 PT), quien supo aprovechar y aumentar las distancias.



Complicado panorama para Quindío, ya que no encontraba la manera de equilibrar las cargas en el duelo. Con la desventaja a su favor, se hizo dueño del control de la pelota, pero careció de estrategias para sorprender a un rival que se resguardó en su terreno y se hizo ordenado en defensa. Un cierre tranquilo para los cartageneros, quienes se ilusionaban con una victoria valiosa en Armenia.



Para la etapa complementaria, se hizo evidente un cambio de actitud por parte de los ‘cafeteros’, la urgencia de enderezar su camino lo llevó a arrinconar al rival en esa intención de acortar las diferencias en el marcador. Johan Gómez y Wilson Carpintero fueron los más insistentes y estuvieron cerca de lograr el tan anhelado descuento. Mientras tanto Real Cartagena aguantaba y pedía el rápido paso del tiempo.



Pero tal vocación ofensiva tuvo sus frutos cerca al final del partido, Christian Mina (38 ST) aumentó la esperanza de rescatar por lo menos un punto, pero tal deseo no se cumplió y se debió en parte a la resistencia de los ‘heroicos’ por conservar la victoria. Sin mayores cambios, llegó el pitazo final y, de paso, la noche para un equipo ‘cafetero’ que empieza a hundirse en la tabla y que aún no conoce el triunfo en lo que va del segundo semestre.



El ‘ciclón’ ganó y sumó 11 juegos sin perder, mientras que U. Popayán sorprendió en Cali

Misma suerte corrió el otro equipo histórico de la región caribe, Unión Magdalena superó 2-1 en su visita a Barranquilla y no deja de cosechar resultados positivos en el Torneo. Un marcador que lo consolida en la segunda posición de la tabla con 38 unidades y, con una gran racha de once encuentros sin perder, ilusiona con una clasificación a las finales.



El juego no fue fácil para los samarios, ya que se encontraron con un rival que le complicó las cosas durante el primer tiempo, su gran labor táctica en el terreno de juego del Romelio Martínez, le permitió irse en ventaja gracias al gol de Iván Luquetta (41 PT) y obligó a los visitantes a su pronta reacción. Tarea que no fue fácil debido a las complicaciones que tuvieron para generar opciones de peligro.



Pero tras el descanso las cosas cambiaron, Unión Magdalena hizo valer su experiencia y empezó a imponer condiciones. Muy rápido, a los cinco minutos de reanudado el encuentro, una pena máxima le dio la oportunidad a Jhonier Viveros de recuperar el empate. Pero esos deseos no terminaron ahí, y cerca del pitazo final, Ricardo Márquez (37 ST) logró revertir la situación y dale una valiosa victoria a un ‘ciclón’ que está pegando fuerte en el campeonato.



Por su parte, Universitario de Popayán sigue recuperando terreno y tras su victoria 2 – 1 sobre Atlético, en el estadio Pascual Guerrero, llegó a los 27 puntos y ascendió a la séptima posición. Ya son seis los juegos que suman los caucanos sin perder y su nivel futbolístico ha crecido, a tal punto, que se han vuelto en un hueso duro de roer en el campeonato.



Luis Fernando Mosquera (10 PT) y Luis Mina (37 PT) fueron los encargados de darle la ventaja a los visitantes en un duelo que supieron controlar durante los primeros 45 minutos. Pero para la etapa complementaria pasaron angustias ante la reacción de los vallecaucanos, quienes lograron el descuento con el tanto de Dailer Moreno (21 ST) y estuvieron cerca de rescatar, por lo menos, un punto en una campaña que pasa por su peor momento.



Mientras que en el partido que se llevó a cabo en la cancha del estadio Manuel Calle Lombana, Llaneros y Bogotá no se sacaron ventajas luego de igualar 1 – 1 en la ciudad de Villavicencio. Cristian Díaz (5 PT) le dio la ventaja a los capitalinos e ilusionó a su equipo con una valiosa victoria, pero dicho anhelo se acabó con el gol de Claudio Rubiano, quien rescató el empate a los 45 minutos de la etapa inicial y le permitió a su equipo sumar en la tabla del campeonato.





Cesar Dussán

Corresponsal FUTBOLRED