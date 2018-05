Unión Magdalena extiende su buen momento: venció 3–0 a U. de Popayán

Gran momento vive Unión Magdalena en el Torneo de la Primera B, en esta ocasión superó 3–0 a Universitario de Popayán en el estadio Ciro López y llegó a la segunda posición de la tabla tras alcanzar las 22 unidades. El ‘ciclón’ sopla con fuerza jornada tras jornada ya que logró su sexto triunfo y tiene una positiva racha de cinco partidos sin caer.

Encuentro parejo y disputado que no dejó ver un dominador que hiciera más por la ventaja, las escasas opciones de peligro eran repartidas y no generaron mayores problemas para cada uno de los porteros. Los samarios planteaban un partido cómodo con un esquema defensivo que daba resultados y le cerraba espacios a cualquier intento de los locales.



Dicha estrategia empezó a inclinar el encuentro a favor del Unión Magdalena, que fue sacando provecho de la urgencia de U. de Popayán y se hizo dueño al control de la pelota. Las opciones de gol no se hicieron esperar y el portero Juan Sarmiento se exigía frente a los intentos de su rival y se iba convirtiendo en figura al tratar de mantener el cero a su favor.



Pero tal resistencia tuvo su fin tras una falta dentro del área del mismo Sarmiento, quien provocó una pena máxima que fue bien aprovechada por la visita, Jhonier Viveros (42 PT) abría el camino de la victoria en tierras caucanas. Duro golpe para los dirigidos por César Torres, ya que no encontraban los caminos para generar un fútbol más agresivo.



Tras el descanso y bajo una fuerte lluvia, Popayán salió con más actitud ofensiva y puso entre las cuerdas a un Unión que tuvo la suerte de que le anularan un gol en contra, decisión que generó polémica. Los dueños de casa no bajaron los brazos y mantuvieron ese ritmo acelerado para recuperar el empate, opciones claras se presentaron pero falló la definición de los delanteros de Universitario.



Ante la falta de contundencia local, Magdalena castigó. En un contragolpe bien elaborado, Ricardo Márquez (25 ST) amplió las diferencias en el marcador y liquidó las aspiraciones de los locales, situación que se hizo evidente con un tercer tanto de Juan Carlos Pereira (41 ST), quien le dio forma a la sexta victoria a un ‘ciclón’ que atraviesa por un buen momento futbolístico.

Orsomarso venció por la mínima a Bogotá y metió al grupo de los ocho



Mientras que en el duelo que abrió la jornada 13 del fútbol de ascenso, Orsomarso hizo respetar la casa y superó 1–0 a un difícil Bogotá en la cancha del estadio Francisco Rivera Escobar. Un resultado corto, pero suficiente para que los dirigidos por José Sangiovanni recuperen terreno en la tabla y asciendan a la sexta posición con 16 puntos.



Un temprano gol de Miguel Montaño (16 PT) fue la jugada encargada de darle la victoria a los de Palmira en un duelo bastante disputado y que tuvo a un conjunto capitalino que mereció mejor suerte. Pero la ordenada defensa de los dueños de casa permitió conservar la diferencia y sumar tres valiosas unidades que les permite cerrar de mejor manera el semestre.