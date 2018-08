Orsomarso hizo respetar la casa con autoridad y venció 4-1 a Pereira

Orsomarso sorprendió a un Deportivo Pereira que venía en buen ritmo y lo superó por marcador de 4 – 1 en duelo que abrió la jornada del lunes en el fútbol de ascenso y que se disputó en el estadio Francisco Rivera Escobar. Con este resultado, los de Palmira llegan a 22 puntos y se acercan a grupo de los ocho, mientras que los de Risaralda le dijeron adiós a un invicto de siete fechas y se quedaron en la tercera posición con 34 unidades.



El encuentro ofreció emociones desde los primeros instantes, las llegadas del conjunto local fueron bien aprovechadas y rápidamente llegaron las celebraciones. Luis Díaz (7 PT) fue el encargado de romper la paridad y darle la ventaja a los vallecaucanos, quienes no ocultaron sus deseos de reencontrarse con la victoria en el Torneo.



Pero dicha jugada fue un duro golpe para el Pereira, que entró a la cancha dormido y vio cómo llegaba un segundo tanto en su contra. Casi de inmediato, Andrés Muñoz (10 PT) ampliaba las distancias en el marcador y ponía contra las cuerdas a su rival. Situación adversa para los dirigidos por José Fernando Santa, quien tuvo que replantear su sistema de juego para intentar equilibrar las cargas en el duelo.



Tal decisión táctica le permitió a los ‘matecañas’ verse más ordenado en defensa y recuperar con mayor rapidez el balón para generar algunas llegadas con peligro. Aunque su presencia ofensiva sobre el área rival aumentó, no pudo concretar las jugadas sobre un Óscar Ramos que se hacía seguro en el arco de Orsomarso. La urgencia de los visitantes por acortar distancias le permitió a su rival generar sustos con algunos contragolpes antes del descanso.



Para la etapa complementaria, se repitió la misma situación que en los minutos iniciales del partido. Pereira regresó distraído y dio muchas ventajas en defensa, así lo demostraron los goles de Breidy Goluz (2 ST y 11ST), quien aprovechó los errores de los risaraldenses para redondear una victoria que no llegaba en lo recorrido de este segundo semestre.



Ante el complicado panorama, los ‘matecañas’ no se resignaron y buscaron las maneras de alcanzar por lo menos el descuento. La tranquilidad con la cual Orsomarso llevaba el partido, le permitió a la visita tener el control de las acciones y lograr el tanto de la honra que estuvo a cargo de Jairo Palomino (26 ST), quien con gran definición acortó distancias pero que no alcanzó para evitar la quinta derrota del Torneo.



Cesar Dussán

Corresponsal de Futbolred