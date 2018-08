Traspiés de los históricos en la B: Pereira empató y Cartagena perdió

Tigres se ha convertido en el único ganador que ha dado la fecha 18 del Torneo de la B, luego de superar 2–1 a Real Cartagena en duelo disputado en la cancha del Metropolitano de Techo. Un resultado valioso en medio de tanto empate, ya que les permite ascender a la sexta posición y sumar 23 puntos en la tabla. Mientras que a los auriverdes no les rinde y continúan en la casilla 12 con 20 unidades.



Juego entretenido se vio desde los primeros minutos, ambos equipos saltaron a la cancha con actitud ofensiva y ofrecieron un interesante espectáculo desde el inicio. El tempranero gol de Santiago García (8 PT) fue muestra del ritmo vibrante que llevaba el encuentro y hacía pensar que varias celebraciones se podrían ver en la tarde del domingo.



Tigres no se conformó con la mínima ventaja en el marcador y siguió buscando el arco defendido por el panameño Eric Hughes, un remate que pegó en el palo estuvo cerca de cumplir tal propósito. Ante tal arremetida de los locales, Real Cartagena no se cruzó de brazos y buscó las maneras de hacer daño también, un par de remates de larga distancia pusieron en aprietos a la defensa ‘felina’.



El primer tiempo transcurría con la mínima diferencia en las cifras y poco traducía lo visto en el partido, las opciones seguían presente pero la definición no cumplía con todo lo que se generaba. El conjunto con mejor puntería empezó a marcar las diferencias y un tiro libre bien ejecutado por Fabián Mosquera (41 PT) le permitió a los bogotanos aumentar las distancias.



Para la etapa complementaria, los auriverdes se vieron obligados a replantear su sistema de juego y a buscar esa contundencia que equilibrara las cargas en el duelo. Reforzaron su línea defensiva y esto alejó al rival del área, ya no llegaba con tanta claridad y recuperaron el control de la pelota a tal punto que tuvieron momentos de dominio en la cancha.



Tal decisión táctica le quitó velocidad al partido, Tigres esperaba en su terreno y dejaba que los cartageneros hicieran el desgaste, ya que ellos eran los de la urgencia. Pero tan sólo alcanzó para el descuento, Jhonny Meza (28 ST), en otro gran tiro libre, despertó las ilusiones ‘heroicas’ pero no evitó la octava caída en el Torneo de ascenso.

Llaneros y Bogotá lograron valiosos puntos fuera de casa

Otro de los históricos que tuvo un traspiés en esta fecha 18 del fútbol de la B fue Deportivo Pereira, que no pudo pasar del empate 1–1 con Llaneros en duelo que se llevó a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Aunque no es un marcador que afecta sus números en la tabla de posiciones, ya que se mantiene segundo con 34 puntos, si dejó un mal sabor de boca a sus hinchas por el rendimiento mostrado.



Parecía un juego que no traería muchos problemas para los ‘matecañas’, lo dominaron y tuvieron el control de las acciones, como se esperaba, pero no logró superar con facilidad el cerco defensivo de los de Villavicencio. Los dueños de casa tuvieron que esperar 29 minutos para romper la paridad, una gran definición de Jairo Roy Castillo desenredó un poco el complicado panorama que traía el encuentro.



Ya en la segunda parte, Llaneros continuó con ese orden defensivo que lo caracterizó en la etapa inicial y fue más atrevido en ataque. Aunque corrió algunos riesgos por los espacios ofrecidos, dicha actitud ofensiva le permitió lograr el empate, Daniel Lloreda (24 ST) dio la sorpresa en la capital risaraldense. Tras dicha jugada Pereira intentó de todas las formas recuperar la ventaja, pero sus fallas en definición no le permitieron celebrar por décima vez en el campeonato.

Mientras que en el estadio Romelio Martínez, Barranquilla y Bogotá ofrecieron un partido lleno de emociones y goles tras empatar por marcador de 3 – 3. Una demostración de que estos dos equipos pasan por un bueno momento y, aunque en la tabla de posiciones no lo evidencien, si darán pelea en varias fechas del Torneo de ascenso.



Henry Castillo (6 PT) y Anuar Hurtado (30 PT) pusieron en ventaja a los capitalinos y demostraron que, a pesar de las altas temperaturas, no fueron a encerrarse en su propio terreno. Además, invitaron a la inmediata reacción de los locales, quienes veían cómo se les caía todo lo planeado en su estrategia. Rafael Corpa (32 PT) e Iván Luquetta (42 PT) le devolvieron la ilusión a su hinchada y dieron un parte de tranquilidad antes del descanso.



Con la reanudación del juego, las emociones continuaron y los intentos ofensivos de dos jóvenes equipos mantenían el buen ritmo del partido. Castillo (17 ST) volvió a poner en ventaja a Bogotá tras una pena máxima bien ejecutada, pero dicha alegría se acabó tres minutos después con el tanto de Ezequiel Gelves, quien le dio el segundo empate en línea para los de ‘curramba’.



César Dussán

Especial para FUTBOLRED