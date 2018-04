Cartagena cortó una racha de 9 fechas sin ganar: superó 4–2 Cortuluá

Real Cartagena se reencontró con la victoria en el fútbol de ascenso, en esta oportunidad superó 4–2 a Cortuluá en encuentro que se llevó a cabo en el estadio Jaime Morón. Un resultado que le permite llegar a las 10 unidades y abandonar el último lugar de la tabla, mientras que su rival de turno no logra encontrar un buen rendimiento y se quedó en la casilla 12, con 12 puntos.

Los ‘heroicos’ saltaron a la cancha con la idea de dejar atrás una racha negativa de nueve encuentros sin ganar y desde los primeros instantes se hicieron dueños del balón, actitud que les permitió generar las primeras llegadas con peligro ante un rival que lucía confundido y carente de ideas. El portero German Caffa ya pasaba trabajos para evitar las celebraciones auriverdes.



Pero ante tanta vocación ofensiva el empate iba a tener poca duración, Juan José Salcedo (29 PT) venció la resistencia tulueña e hizo premio al fútbol demostrado por Real Cartagena. Duro golpe para la visita y del cual le costó reponerse, ya que tres minutos después vio como aumentaban las diferencias, Xavier González ilusionaba a su hinchada luego de un gran remate de larga distancia.



Los vallecaucanos intentaron reaccionar con la ilusión de revertir la situación, pero no encontraron los caminos para superar el esquema táctico de los dueños de casa, quienes daban muestras de un buen fútbol que no aparecía hace varias jornadas. Rendimiento positivo que les permitió celebrar antes del descanso con el gol de Yulián Gómez (45 PT), una jugada que daba a pensar que el duelo estaría prácticamente definido.



Para la etapa complementaria, Cortuluá no bajó los brazos y aprovechó la tranquilidad con la que regresó Real Cartagena al terreno de juego, recuperó el control del balón y su dominio se hizo más evidente. Tal cambio de actitud tuvo su recompensa, Feiver Mercado (13 ST) y Miguel Medina (24 ST) acortaron las distancias y llenó de preocupación a Marco Indaburo, quien desde el banco técnico invitó a la pronta recuperación de su equipo para evitar otra sorpresa.



Un par de sustituciones le cambiaron la cara a los ‘auriverdes’, retomaron el control de las acciones y lograron recuperar ese fútbol que los hizo dominadores durante los primeros 45 minutos. A todo esto, se sumó una tarde inspirada del goleador Salcedo (28 ST), quien se encargó de darle cifras definitivas al marcador y de consolidar una victoria para un Cartagena que no celebraba desde la primera fecha del Torneo.

Excelente triunfo, Vamos la banda 🔵🔴 pic.twitter.com/m7P7pZ25Km — Erwin Carrillo (@erwincf9) 22 de abril de 2018

Unión Magdalena y U. de Popayán se hicieron fuertes en casa y también celebraron



Unión Magdalena sigue haciendo del estadio Sierra Nevada un fortín y en esta fecha lo demostró luego de superar con contundencia 3 – 1 a Deportivo Pereira. Un triunfo que lo acomoda dentro del grupo de los ocho, ya que con 16 unidades son quintos en la tabla, mientras que los de Risaralda ven su segunda derrota en línea fuera de casa y bajan a la cuarta posición con sus 17 puntos.



Aunque durante la primera etapa el encuentro fue parejo y muy disputado, con un conjunto visitante ordenado y que puso en aprieto en varias ocasiones a los samarios, no le alcanzó para obtener un mejor resultado, ya que Jhon Jairo Montaño (45 PT) logró vencer la resistencia ‘matecaña’ antes del descanso y logró vulnerar el cerco defensivo de los dirigidos por José Fernando Santa.



Tras el tanto, las cosas cambiaron en el segundo tiempo, ya que Unión aprovechó los espacios cedidos por Pereira en su afán de recuperar el empate. Un inspirado Ricardo Márquez (3 ST y 27 ST) amplió las diferencias y le dio forma al cuarto triunfo del ‘ciclón’ en el Torneo. Distancia que poco pudo recortar la visita, pues tan sólo le alcanzó para el descuento tras una pena máxima bien ejecutada por el delantero Yorleys Mena, a los 14 minutos de reanudado el juego.



Otro conjunto que pudo celebrar fue Universitario de Popayán, que viene ganando terreno en el campeonato y con su triunfo 2 – 0 sobre Bogotá, en el estadio Ciro López, ascendió a la sexta posición con sus 15 puntos. Wilson España (2 ST) y Steven Bermúdez (38 ST) fueron los artífices de un encuentro que dominaron con cierta comodidad ante un rival al que le costó generar opciones de peligro e inquietar a un elenco que va en crecimiento.



Mientras que en la cancha del Metropolitano de Techo, Tigres y Barraquilla no se sacaron ventajas e igualaron por marcador de 1 – 1. Rafael Corpa (30 PT) le dio la ventaja a los de ‘curramba’, pero dicha diferencia a su favor solo tuvo vida hasta el minuto 29 de la etapa complementaria con el tanto del volante David Rojas, quien le permitió a los ‘felinos’ sumar en la tabla, pero a quienes se les está olvidando ganar ya que son cinco las jornadas sin ganar.