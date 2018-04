Unión Magdalena se quedó con el duelo regional: superó 2-0 a Cartagena

Unión Magdalena sigue en ascenso en el Torneo, con su victoria 2-0 sobre Real Cartagena, se hizo al clásico regional y extendió su invicto en el estadio Sierra Nevada. Resultado importante para el ‘ciclón’, ya que alcanzaron los 19 puntos y llegaron a la segunda posición, mientras que su rival de turno retomó el último lugar con tan sólo 10 unidades.

Una nueva versión del duelo regional entre dos equipos históricos que están en deuda con el tema del ascenso, pero que igual generó gran expectativa. Desde el comienzo se vio un partido parejo y bastante disputado, en donde el balón transitó por el mediocampo y no se evidenciaba un dominador absoluto, a pesar de algunas llegadas generadas por parte y parte.



Unión Magdalena intentaba romper la paridad pero era evidente su falta de orden en el ataque y le permitía a los cartageneros generar algunos contragolpes que asustaron a más de un hincha samario. Yainer Acevedo y Yulián Gómez tuvieron las opciones más claras hasta el momento, pero carecieron de efectividad. Situación que benefició al ‘ciclón’, ya que en medio de sus deseos por alcanzar la ventaja, logró que el experimentado David Ferreira (31 PT) venciera la resistencia de los ‘heroicos’.



Duro golpe para la visita, ya que lo obligó a replantear su sistema de juego y aumentar su presencia en el ataque para evitar una derrota más en el Torneo. Mientras que para el conjunto de Santa Marta fue un golpe anímico importante ya que les permitió cerrar el primer tiempo con mayor comodidad en su fútbol y con la posibilidad de ampliar diferencias.



Tras el descanso, el técnico Marco Indaburo hizo una serie de sustituciones que le cambiaron la cara a su equipo, la generación de jugadas de ataque se hizo más continua y puso en aprietos a un rival al que le costó retomar el ritmo tras el receso. Pero Real Cartagena fue sintiendo el desgaste físico y su ritmo futbolístico se vio mermado ante el orden defensivo de los locales, la balanza se equilibraba y, de a pocos, Unión iba recuperando terreno en el encuentro.



Para el cierre, el conjunto samario recuperó el control de las acciones y dominó el duelo con mayor comodidad, algunas claras opciones de gol anunciaban que la segunda celebración no demoraría en llegar. Y así sucedió, Jhonier Viveros (29 ST) aumentó las cifras en el marcador y sentenció la quinta victoria en el Torneo



que le permite al ‘ciclón’ alcanzar el segundo lugar, de manera momentánea. Los dirigidos por Harold Rivera van creciendo en su fútbol e ilusionan con el anhelado ascenso.



Cortuluá y Llaneros reviven sus posibilidades gracias a sus triunfos como locales



Otro de los equipos que celebró en casa fue Cortuluá, que se reencontró con la victoria y superó 4 – 2 a Universitario de Popayán en un juego lleno de emociones y que se caracterizó por lo entretenido. Un resultado que le devuelve la ilusión a los vallecaucanos, ya que los acerca al grupo de los ocho tras sumar 15 unidades y alcanzar la novena posición.



Aunque fueron los caucanos quienes lograron irse en ventaja en dos ocasiones, gracias a los tantos de Omar Montaño (27 PT) y Luis Fernando Mosquera (17 ST), no pudieron conservar la ventaja y tampoco encontraron la manera de frenar la arremetida de los locales en el cierre del partido. Un penal de Feiver Mercado (5 ST) fue la jugada que invitó a la reacción de los tulueños y que le cambió la cara a su rendimiento futbolístico.



Tal situación dio sus frutos, ya que durante el último cuarto de hora apareció la lluvia de goles. Guillermo Murillo (35 ST), Mercado (43 ST) y Yeison Moreno (47 ST) fueron los encargados de darle forma a una victoria que cae como bálsamo en el equipo ‘corazón’ y que le permite recortar distancias en la tabla de posiciones tras disputar un primer semestre con bastantes altibajos.



Mientras que en el duelo que abrió lo jornada del día domingo, Llaneros superó 3 – 1 a Valledupar en la cancha del estadio Manuel Calle Lombana y cortó una racha de ocho jornadas sin celebrar. Victoria valiosa para los dirigidos por Jairo Patiño, ya que abandonan el fondo de la tabla y con 11 puntos intenta acortar las distancias con el grupo de ocho finalistas.



Julián Millán (43 PT) y Humberto Zuluaga (14 ST) pusieron en ventaja a los de Villavicencio y certificaron el buen juego mostrado a lo largo del partido, pero tal tranquilidad se puso en riesgo con el descuento del Diego Herazo (31 ST), quien de penal logró apretar las cifras en el marcador. Pero ya en las postrimerías del encuentro, Harlín Ramírez (46 ST) dio cifras definitivas e hizo realidad el segundo triunfo en el campeonato para los metenses.



César Dussan

Especial para Futbolred