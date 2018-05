Pereira no da ventajas en el Torneo y venció 1–2 a Real Cartagena

Deportivo Pereira sigue su buen andar en el Torneo de ascenso, con su victoria 2 – 1 sobre Real Cartagena, en la cancha del estadio Jaime Morón, lograron retomar el segundo lugar en la clasificación. Valioso resultado que le permite sumar 23 puntos e ir consolidando un primer semestre aceptable, mientras que su rival de turno no levanta cabeza y con 10 unidades es último en la tabla.

Desde los primeros instantes se vio un encuentro parejo y disputado que pocas emociones ofreció durante el primer cuarto de hora, tiempo en el que el fútbol careció de ideas y profundidad. Pero dicha situación no ocultaba la urgencia de los ‘heroicos’ por conseguir una victoria que lo sacuda de los flojos resultados obtenidos a lo largo del semestre.



Más con ganas que con orden, los cartageneros fueron aumentando su presencia en el área rival y gracias a un rebote dentro del área ‘matecaña’ lograron tomar la ventaja en el marcador, Jaime Silva (19 PT) vencía la resistencia del portero Luis Hurtado. Una jugada que obligó a la reacción de los visitantes, quienes aún no lograban salir del letargo futbolístico.



Pereira empezó a ordenarse en sus líneas de juego y a ser más agresivo en la recuperación de la pelota, de esta forma se hizo al control de las acciones y a poner en aprietos a los dueños de casa. Tal cambio de actitud les permitió revertir la situación en el encuentro, Jairo Palomino (38 PT) y Edwin Móvil (41 PT) sacaron provecho de los errores defensivos de los auriverdes e irse al descanso con el triunfo a su favor.



Para la etapa complementaria, Real Cartagena salió con mayor decisión de ir al ataque, aprovechando las altas temperaturas en la ‘ciudad amurallada’, intentó desgastar físicamente a los dirigidos por José Fernando Santa. Aunque el número de opciones con peligro aumentaron, estas carecieron de claridad en la definición y el tiempo empezaba a jugar en contra de los locales.



La desesperación se hizo evidente en los ‘heroicos’, quienes no encontraban la forma de recuperar el empate, esto conllevo a un desorden táctico que le permitió a Pereira generar una serie de contragolpes que lo tuvieron cerca de ampliar diferencias. Pero las ganas no alcanzaron y los cartageneros no pudieron evitar la séptima caída en el Torneo y caer de nuevo al último lugar de la tabla.



Tigres y Llaneros no se hicieron daño, mientras que Cortuluá sorprendió a los santandereanos



El cierre de la primera vuelta para Tigres no es el mejor, tras empatar 1 – 1 con Llaneros, en el estadio Metropolitano de Techo, y así sumar siete jornadas en línea sin celebrar. Con este resultado, los ‘felinos’ siguen cediendo terreno en la tabla de posiciones, ya que cayeron a la octava casilla con 16 unidades y corre el riesgo de perder su cupo dentro del grupo de los ocho.



Fueron los dirigidos por Jairo Patiño los encargados de irse en ventaja gracias al gol de Óscar Vanegas (25 ST), el defensa ilusionaba a los de Villavicencio con una victoria que lo alejara del fondo de la clasificación. Pero dicho anhelo se acabó con el tanto de Arley Bonilla (35 ST), quien con gran definición le permitió a los capitalinos rescatar un punto en casa.



Mientras que Cortuluá dio la sorpresa tras viajar a Floridablanca y superar por la mínima diferencia (1 – 0) a Real Santander en la cancha del Álvaro Gómez Hurtado. Feiver Mercado (37 PT) fue la figura del encuentro tras generar la jugada que le permitió a los vallecaucanos volver a celebrar fuera de casa y ascender a la sexta posición con sus 18 unidades.



César Dussan

Especial para Futbolred