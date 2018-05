Cartagena y Cortuluá ganaron, Quindío perdió con Fortaleza

Real Cartagena toma un respiro después de un semestre complicado y que pocos resultados positivos ha traído. Con su victoria 2 – 1 sobre Universitario de Popayán, los auriverdes lograron su tercer triunfo en el Torneo y llegar así a los 13 puntos, un número bajo y que aún los mantiene en el penúltimo puesto de la tabla. Mientras que su rival de turno sigue presentando problemas para ganar fuera de casa y eso lo tiene en la casilla 13 con 15 unidades.

A pesar de dichos rendimientos, se vio un encuentro entretenido desde el pitazo inicial. Los visitantes empezaron dando la sorpresa y, cuando tan sólo transcurrían ocho minutos de juego, Gerson Díaz vencía la corta resistencia de los ‘heroicos’. Una jugada que obligó a la inmediata reacción de los ahora dirigidos por Milton García, quienes entraron a la cancha algo confundidos y carentes de ideas en su fútbol.



Aunque Real Cartagena se hizo rápidamente al control del balón y generó algunas llegadas con peligro, no pudo vulnerar con facilidad el cerco defensivo de Universitario y se encontró con un Juan Sarmiento seguro en el arco de Popayán. Pero con el pasar del tiempo, los dueños de casa aumentaron su presencia en el ataque y pusieron contra las cuerdas a su rival, a quienes les costó frenar la arremetida auriverde.



Tal vocación ofensiva tuvo sus frutos, Yulián Gómez (33 PT) y Jorge Obregón (38 PT) hicieron premio a la ambición de los cartageneros por irse adelante en el marcador y lograron revertir un duelo que se estaba complicando más de la cuenta. Ya en el cierre de la etapa inicial, Jean Carlos Pineda (43 PT) amplió las distancias y trajo mayor tranquilidad a una afición que está urgida de resultados positivos en el Torneo.



Tras el descanso, el conjunto ‘heroico’ regresó con mayor tranquilidad y afrontó el juego con cierta comodidad, dicha distensión le dio la posibilidad a U. de Popayán de poder jugar sin tanta presión y de generar un mayor número de llegadas de gol. No bajar los brazos tan rápidamente les permitió a los visitantes aumentar sus ilusiones y apretar más las cosas en el marcador, Camilo Prieto (18 ST) acortó las diferencias y le devolvió la esperanza a los dirigidos por César Torres.



Situación que se hizo más compleja para Real Cartagena, ya que tuvo que frenar el entusiasmo de los caucanos y recuperar el control de las acciones para evitar ceder más puntos de local. Con el pasar de los minutos, el desgaste fue afectando el rendimiento de la visita, quienes no pudieron alcanzar el empate y tampoco encontraron los caminos para superar a un rival que supo ordenarse en defensa y controlar la corta diferencia a su favor hasta el final.



Quindío se vio sorprendido por Fortaleza y Cortuluá se quedó con el duelo regional



Deportes Quindío puso en riesgo su casilla dentro del grupo de los ocho tras perder 0 – 1 con Fortaleza en su visita al estadio Municipal de Cota. Un resultado que demuestra la irregularidad de los ‘cafeteros’ en las últimas fechas y que los deja en la octava posición con 18 unidades. Mientras que su rival de turno, logró la tercera victoria en línea y ya son sextos en la tabla con 20 puntos.



José Mondragón (6 PT) fue el encargado de poner a celebrar a los dirigidos por David Barato, quien por la vía de la pena máxima logró vencer la resistencia del conjunto de Armenia. Un tanto que fue suficiente para desenredar un encuentro que se caracterizó por lo parejo y disputado, con dos equipos que han demostrado un crecimiento aceptable en su fútbol.



Por su parte, Cortuluá logró hacerse con el duelo entre equipos vallecaucanos tras superar por la mínima diferencia (1 – 0) a Orsomarso y seguir así extendiendo su momento de recuperación en el campeonato. Una victoria que lo acomoda en el quinto lugar de la tabla con 21 unidades y cerrar el semestre dentro del grupo de los ocho. El goleador Faiver Mercado (23 ST) fue la figura del partido tras ser el artífice de la jugada que le permitió al conjunto ‘corazón’ alcanzar la tercera alegría en línea.



Mientras que en el estadio Manuel Calle Lombana, Llaneros se reencontró con el triunfo tras superar 2 – 1 a un difícil Atlético de Cali y logró abandonar los últimos puestos de la clasificación. Santiago Orozco (34 PT) y Marlon Tinoco (42 ST) fueron los encargados de darle la tercera alegría del campeonato a Jairo Patiño y sus muchachos, ante un rival que complicó las cosas con el empate momentáneo de Andrés Corso (26 ST) y al que le ha costado ganar durante las últimas fechas.



César Dussan

Especial para Futbolred