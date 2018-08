Quindío sigue cediendo terreno en el Torneo: empató 1 -1 con Cortuluá

Deportes Quindío sigue evidenciando problemas para ganar en el Torneo de ascenso, en esta ocasión igualó 1 – 1 con Cortuluá en el juego que cerró la jornada del martes y que se llevó a cabo en el estadio Centenario. Incómodo resultado para los de Armenia si se tiene en cuenta que son octavos con 22 puntos y que suman tres partidos sin ganar. Mientras que su rival de turno conserva la cuarta posición con 27 unidades.



El conjunto ‘cafetero’ salió con el propósito de hacer respetar su condición de local y desde los primeros instantes del encuentro se hizo dueño de las acciones, un fútbol de buen toque y los ataques por los costados generaron problemas a la defensa vallecaucana. Pero tal disposición táctica no desesperó a los visitantes, quienes esperaban con cierto orden defensivo y buscaban en los contragolpes una manera de sorprender.



Pero con el pasar de los minutos, Cortuluá se fue sintiendo más cómodo en el terreno de juego y logró equilibrar las cargas en el partido. Sus opciones de gol aumentaron en número e hicieron pasar más trabajos a un Quindío al que le costaba encontrar espacios. En estos momentos del encuentro, no había un dominador absoluto y el fútbol perdió ritmo.



Dicha situación no hizo perder los papeles a los dirigidos por Alberto Suárez, la situación ya no contaba con la comodidad de los instantes iniciales, pero esto no evitó que los de Armenia buscaran diversas fórmulas para vencer el cerco defensivo de los tulueños. Y fue por uno de los extremos en donde se generó la jugada que terminó en el gol de Danny Santoya (43 PT), el delantero cumplió con el propósito de otorgarle la ventaja a los dueños de casa antes del descanso.



Para la etapa complementaria, el panorama del duelo cambió y las emociones se vieron reducidas de manera notoria. A ambos equipos les costó llegar a las áreas rivales y las ideas empezaron a brillar por su ausencia. Durante esta etapa del juego las individualidades intentaban marcar la diferencia en un juego enredado y de mucho choque.



En medio de la incertidumbre futbolística, apareció una jugada que permitió cambiar las cifras en el marcador, una pena máxima decretada por el juez central le dio la posibilidad a Feiver Mercado (29 ST) de recuperar el empate y poner en aprietos a un conjunto local confundido y urgido de buenos resultados. A pesar del complicado momento, Quindío siguió intentando sobre el cierre del partido pero se encontró con un Germán Caffa seguro y que ayudó para que su equipo sumara un valioso punto en el Torneo.



U. Magdalena viajó a Cali y logró una victoria que lo ubica en el tercer lugar

Unión Magdalena sigue por buen camino en el Torneo de ascenso y así lo demostró tras superar 2 – 1 a Atlético en juego que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero. Un resultado que lo deja cómodo en el tercer lugar de la tabla con 32 unidades y con una racha de nueve encuentros consecutivos sin perder, mientras que su rival de turno no levanta cabeza y con 20 puntos se aleja del grupo de los ocho finalistas.



Encuentro que se hizo interesante por el fútbol que propusieron los dos equipos desde el inicio, saltaron a la cancha a buscar las áreas y esto generó llegadas con cierta prontitud. Los dueños de casa le daban buen uso a la pelota e intentaron inquietar el pórtico defendido por César Giraldo a través de una serie de remates de larga distancia.



Pero Unión Magdalena no se inquietaba por los intentos ofensivos de Atlético y explotó la velocidad por los extremos para generar peligro, Ricardo Márquez y Fabián Cantillo tuvieron buenas oportunidades de lograr la ventaja. Pero la más clara estuvo en los pies de Jhonier Viveros, quien desaprovechó una pena máxima a su favor luego de ver cómo Luis Estacio desviaba su frágil remate.



Las fallas en definición le cobraron factura al ‘ciclón’ y un gran tiro libre de Andrés Corso (43 PT) le permitió a los dirigidos por Giovanni Hernández celebrar antes del descanso. Tras la pausa el ritmo del encuentro no varió, se encontró con un Unión más ambicioso y que se hizo dominador de las acciones. Luego de un par de llegadas, contó con la suerte de tener otro penal a su favor, y en esta ocasión, Viveros (13 ST) se desquitó e igualó en el marcador.



Juego que continuaba entretenido con el empate, ambos conjuntos seguían firmes en sus intentos de alcanzar la victoria. Pero con el pasar de los minutos los visitantes hicieron valer su experiencia y lograron revertir la situación, Julio César Murillo (34 ST), con gran cabezazo, hizo premio al fútbol práctico de los samarios en la noche del martes. Ya con la situación en contra, Atlético llegó con más ganas que con orden y tuvo la oportunidad de empatar por la vía de la pena máxima, pero también la desperdició y se quedó con las manos vacías.



César Dussán

Especial para FUTBOLRED