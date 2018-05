Cortuluá y Real Cartagena sumaron como visitantes y recuperan terreno

Cortuluá extendió su buen momento en el Torneo de fútbol de ascenso tras empatar 2 – 2 en su visita a Valledupar en el estadio Armando Maestre. Un marcador que le permite al equipo ‘corazón’ llegar a las 22 unidades y hacerse con la quinta posición en la tabla, mientras que los dirigidos por José Sangiovanni se quedaron en la décima casilla con 17 puntos y en deuda por la irregularidad que mantuvo a lo largo del primer semestre.

Encuentro entretenido entre dos equipos que realizan aceptables campañas en el cierre de este primer semestre, y así lo demostraron las continuas opciones de gol que se generaron en cada uno de los arcos. Los vallecaucanos no se intimidaron por el poderío ‘vallenato’ en casa y plantaron un sistema táctico que complicó las intenciones ofensivas de los dirigidos por Nilton Bernal.



El buen trabajo realizado en la cancha por Cortuluá tuvo sus frutos y el goleador Faiver Mercado (20 PT) dio la sorpresa tras romper la paridad y lograr la ventaja ante un rival que no ocultaba sus deseos de seguir sumando como local. Pero la celebración visitante poco tiempo duró, ya que Valledupar no demoró en reaccionar y Carlos Oñate (23 PT) venció la resistencia de la visita y puso las cosas en orden en un duelo lleno de emociones.



Con la igualdad a su favor, los dueños de casa se motivaron y dejaron ver sus intenciones en ataque, continuas llegadas de peligro pusieron a prueba a un Germán Caffa que respondió con seguridad. Pero dicha vocación ofensiva generó espacios para los contragolpes tulueños, terreno perfecto para el goleador Mercado (44 PT) quien demostró su gran momento y puso en ventaja a su equipo antes del descanso.



Para la etapa complementaria, Valledupar hizo un par de sustituciones que le cambiaron la cara y le dieron un nuevo aire al fútbol local, con tal disposición táctica se hizo rápidamente dueño de las acciones y el generador de las opciones con peligro. Ante tantos intentos de gol, la resistencia de Cortuluá se acabó con la gran definición de Jalerson Berrío (16 ST), el encargado de devolverle la igualdad a las cifras en el marcador.



Motivados por el empate, los ‘vallenatos’ se fueron en busca de un triunfo que los dejara mejor acomodados en la tabla en el cierre de la primera vuelta, pero el equipo ‘corazón’ no ocultó su conformidad con el empate y decidió cuidarse en



defensa y darle tránsito a la pelota en el mediocampo. Decisión que fue suficiente para frenar la arremetida local y rescatar un importante punto que los deja dentro del grupo de los ocho.



Real Cartagena sorprendió a los santandereanos y U. Magdalena rescató un punto en Palmira



Real Cartagena va recuperando terreno en el Torneo de ascenso, con su victoria 1 – 0 sobre Real Santander, los ‘heroicos’ abandonaron el fondo de la tabla de posiciones y sumó su segunda victoria en línea en el campeonato. Con sus 16 unidades, los auriverdes se acercan al grupo de los finalistas y ven con mejores ojos las opciones de recuperar el protagonismo en el segundo semestre.



Jorge Obregón (31 ST) fue la figura del encuentro y el encargado de romper la paridad de un duelo que se caracterizó por lo disputado y parejo. Aunque los de Floridablanca tuvieron opciones para lograr un mejor resultado, no fueron claros en la definición y se vieron desordenados ante el orden defensivo de la visita, que con su fútbol práctico le alcanzó para lograr una victoria fuera de casa que le permite cerrar con decoro el primer semestre del año.



Mientras que en el estadio Francisco Rivera Escobar, Orsomarso y Unión Magdalena dividieron honores tras igualar 0 - 0 y repartir puntos en la tabla de posiciones. Un resultado que beneficia a los samarios, ya que les permite mantenerse en la parte alta de la tabla con sus 26 unidades, mientras que su rival de turno no cumplió el objetivo de entrar al grupo de los ocho, tras cerrar la primera vuelta con 17 puntos.



César Dussan

Especial para Futbolred