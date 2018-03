Quindío logró su segunda victoria en el Torneo de la B: superó 1-0 a U. Magdalena

Deportes Quindío volvió a celebrar en el Torneo de la B, luego de su ajustado triunfo 1-0 sobre Unión Magdalena en el juego que cerró la cuarta fecha en el fútbol de ascenso y que se disputó en el estadio Centenario. Con este resultado, los de Armenia llegaron a las seis unidades y dejaron el fondo de la tabla, mientras que su rival de turno quedó estacionado con cuatro puntos y una sola victoria en lo que va del campeonato.

Como se esperaba, por la historia de ambos equipos, se vio un encuentro bastante parejo y disputado. Desde los primeros instantes el duelo careció de un dominador absoluto y cada uno se las ingeniaba para generar jugadas con peligro. Los dos arcos ya corrían riesgos tras una serie de remates que exigieron a los porteros.



Tanta intensidad llevó al encuentro al fútbol agresivo y con numerosas faltas que le quitaron ritmo. La temprana expulsión de Pablo Escobar fue muestra de aquello y dejó a los cafeteros con 10 hombres, situación que los alejó del arco defendido por César Giraldo. Unión Magdalena se encontró con una situación más que cómoda para lo que restaba de la parte inicial.



Pero pocas emociones dejó el duelo antes del descanso, tan sólo algunos intentos de los samarios que no alteraron el marcador frente a un Quindío que aguantaba con un hombre menos e intentaba alejar a su rival del área, a través de los contragolpes que alcanzó a generar.



Para la parte complementaria, Unión Magdalena regresó a la cancha con la intención de hacerse al control de la pelota, pero se encontró con un rival que no perdió los papeles a pesar de la diferencia numérica. Su orden en defensa le ayudó en la generación de jugadas con peligro que supo aprovechar y muestra de ello fue el tanto de Exneyder Guerrero (18 ST), que rompió la paridad en el marcador.



Tras la celebración 'cuyabra', los de Santa Marta hicieron un par de sustituciones para intentar revertir la situación. Cambios que le dieron mayor presencia en el ataque y la generación de llegadas claras que pusieron contra las cuerdas a los locales, pero que no alteraron las cifras debido a la falta de puntería de sus delanteros. De esta manera, los dirigidos por Alberto Suárez sumaron tres valiosos puntos que lo sacan del fondo de la tabla de posiciones.



César Dussán

Especial para Futbolred