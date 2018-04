Unión, Orsomarso y Popayán se reencontraron con la victoria en la B

Unión Magdalena se hace fuerte en el estadio Sierra Nevada, en esta ocasión venció con autoridad 3-0 a Bogotá, en el encuentro que abrió la jornada del día domingo. Una victoria que recupera la confianza del ciclón bananero en el Torneo de la B y que le permite ascender a la séptima casilla con 12 puntos, mientras que su rival de turno salió del grupo de los ocho, tras caer a la décima posición de la tabla con sus 11 unidades.

Desde el pitazo inicial el conjunto samario dejó ver sus intenciones de imponer condiciones y de hacerse dueño del balón contra un rival de cuidado, las primeras opciones de peligro no demoraron en aparecer y daban muestra del dominio de los locales. Tal actitud no demoró en dar sus frutos, ya que Ricardo Márquez, 13 PT, fue el encargado de darle fin a la corta paridad en el marcador.



Tras la celebración del primer gol, los bogotanos se vieron obligados a la pronta reacción y decidieron ser más atrevidos en ataque. Lograron generar un par de llegadas, pero no tuvieron claridad en la definición, muestra de ello fue el penal que erró Fernando Castillo y que negó la posibilidad de equilibrar las cargas en el encuentro antes del descanso.



Para la etapa complementaria, Unión Magdalena retomó el control del partido y recuperó esa intención ofensiva que lo hizo claro dominador en el inicio del juego. Las llegadas se hacían más insistentes por parte del ciclón, acciones que fueron beneficiadas por el desgaste físico de los capitalinos ante el intenso calor que cubría a la ciudad de Santa Marta. Un inspirado Márquez (14 ST) sacaba provecho de la situación y ampliaba las diferencias con un segundo tanto.



Pero la cuenta no paró ahí, cinco minutos después, Jhonier Viveros dio cifras definitivas al duelo y ratificó el tercer triunfo de los dirigidos por Harold Rivera en el Torneo. El tiempo restante el juego bajó en intensidad, aunque Bogotá buscó el descuento, no puso superar el cerco defensivo de un Unión que en su nueva casa se ha hecho fuerte.



Orsomarso y Universitario de Popayán ganaron y se acercan al grupo de los ocho



Orsomarso tuvo que esperar tres jornadas para volver a celebrar en el campeonato, tras su victoria 3-1 sobre Barranquilla lograron sumar 10 unidades y dejar el fondo de la tabla. Los de Palmira fueron contundentes en casa y frenaron a un rival que pasa por un buen momento, pero que en esta ocasión no pudo con el buen fútbol mostrado por los locales.



Muy temprano, el portero Óscar Ramos (4 PT) le dio la ventaja a su equipo gracias a una pena máxima bien ejecutada. Más adelante, José Cuenú (37 PT) y Breidy Goluz (40 PT) revalidaron el dominio de los vallecaucano en el encuentro y ampliaron las diferencias contra un rival que no lograba recuperar la pelota y que tan sólo le alcanzó para el descuento, gracias al gol convertido por Fabián Ángel (43 PT). La etapa complementaria no tuvo mayores emociones, ya que Orsomarso se dedicó a administrar la ventaja y evitar la reacción de su rival.



Misma situación vivió Universitario de Popayán, que también cortó una racha de tres fechas sin ganar gracias, ya que en esta oportunidad superó por la mínima diferencia (1 – 0) a Llaneros en la cancha del estadio Ciro López. El artífice de la victoria fue Gerson Díaz, quien a los 33 minutos de la primera parte, logró superar a un rival aguerrido y que complicó las cosas más de la cuenta para los caucanos.



Mientras que en el encuentro que cerró la extensa jornada dominical, Real Santander venció 4 - 1 a Fortaleza en duelo disputado en el estadio Álvaro Gómez Hurtado. Con un doblete de Jean Lucas Rivera (21 PT y 16 ST) se abrió el camino del triunfo para los de Floridablanca, quienes han demostrado una leve recuperación en las últimas jornadas.



Luego, Emmanuel Arias (19 ST) y Néstor Arenas (24 ST) dieron cifras definitivas para consolidar la tercera victoria del Torneo frente a un rival que sigue sin levantar cabeza y que sólo alcanzó a empatar, de manera momentánea, con el gol de Sebastián Acosta (36 PT). Los de Cota se ubican en la casilla 14 con 8 puntos, mientras que los santandereanos ya son novenos con 11 unidades.



César Dussán

Especial para Futbolred