Quindío rescató un punto sobre el final: empató 3-3 con Atlético

Emocionante y entretenido fue el empate 3 – 3 entre Deportes Quindío y Atlético, se vieron las caras dos equipos que han hecho campañas interesantes y que cumplieron las expectativas en la cancha del estadio Pascual Guerrero.

Los dirigidos por Giovanni Hernández dejaron ir la posibilidad de ser segundos, pero con 18 puntos se mantiene en la parte alta de la tabla, mientras que los de Armenia ascendieron a la sexta casilla con 15 unidades.



Los ‘cafeteros’ saltaron a la cancha con la intención de hacerse con el control de la pelota ante un rival que se ha caracterizado por su buen juego a la largo del Torneo. Tarea que llevó a cabo con orden y de manera estratégica, ya que desde los primeros minutos se adueñó de las acciones y generó varias opciones de peligro que lo acercaron a la ventaja.



Atlético pasaba problemas para frenar las intenciones ofensivas de Quindío, mientras que el portero Johan Wallens hacía todo lo posible por conservar el cero a su favor. Pero tal resistencia terminó con el tanto de Diber Cambindo (23 PT), quien aprovechó un remate que golpeó en el palo para darle la ventaja a su equipo y darle premio a la labor táctica llevada a cabo en el encuentro.



Luego de la celebración de los visitantes, los caleños intentaron reaccionar pero poco pudieron generar ya que eran evidentes las dificultades para construir un juego más ofensivo. Los de Armenia cerraban con cierta comodidad la primera parte y se hacían ganadores justos de un duelo que fue entretenido y no quedaba en deuda ante la afición.



Tras el descanso el duelo no desentonó, las emociones no dieron espera y, a los tres minutos de reanudado el partido, Quindío tuvo la oportunidad de ampliar distancias gracias a una pena máxima decretada a su favor, pero que no fue bien aprovechada ya que Yeiner Orozco la desperdició. Dicha jugada cambió el panorama del encuentro, pues Atlético resurgió en su fútbol y se hizo dominador ante un rival que se vio afectado en lo anímico.



Kevin Velasco (7 ST y 11 ST) se inspiró y se hizo presente en el marcador con dos lindos goles desde fuera del área que sirvieron para revertir la situación. Duros golpes para un Quindío que no lograba recuperarse y que perdió los papeles de manera repentina. Demostración de esto, fue la aparición de un tercer tanto de Andrés Carabalí (17 ST), quien ampliaba distancias en el encuentro.



Ante la complicada situación, el técnico Alberto Suárez hizo un par sustituciones con la idea de cambiarle la cara a su equipo y recuperar el control de la pelota. Decisión que dio sus frutos, ya que los ‘cafeteros’ lograron el descuento gracias a Christian Mina (20 ST) y sobre las postrimerías del duelo les alcanzó para el empate, Exneider Guerrero (46 ST) se convirtió en el héroe tras recuperar un valioso punto que los mete al grupo de los ocho en la tabla.



César Dussan

Especial para Futbolred