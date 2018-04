Pereira acabó con el invicto de Tigres en el Torneo, lo superó 3-1

Deportivo Pereira sigue ganando terreno en el fútbol de ascenso, en esta ocasión venció 3-1 a Tigres en el partido que cerró la octava fecha y que se llevó a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Con este resultado, los de Risaralda sumaron 14 puntos y ya son terceros en la tabla, mientras que su rival de turno es cuarto con 13 unidades.

Poca duración tuvo el empate sin goles en el partido, los ‘matecañas’ saltaron a la cancha con deseos de hacerse dueños del balón y dicha decisión les permitió llegar con claridad sobre el pórtico ‘felino’. En una de sus primeras llegadas se vio beneficiado por una pena máxima decretada por el juez central y Yorleys Mena (5 PT) la convirtió en la primera celebración de la noche.



Sorpresa para un Tigres que se caracteriza por su orden defensivo y que se vio obligado a replantear su estrategia con el propósito de recuperar la igualdad. Aunque reaccionó, no contó con la claridad suficiente para generar peligro, algunos remates de larga distancia y el juego aéreo fueron algunas de las alternativas de los visitantes, pero poco daño generó a un Pereira que pocos espacios cedía.



Con el pasar de lo minutos la lluvia empezó a caer con fuerza y esto le cambió el ritmo al partido, el juego fuerte se hizo más evidente y las continuas faltas pausaron el normal tránsito de la pelota. Y fue por esta vía como los ‘matecañas’ ampliaron las distancias, un tiro libre potente y bien ejecutado le permitió a Francisco Córdoba (31 PT) darle forma a la tercera victoria del Torneo.



Para la etapa complementaria, Pereira mantuvo el control de las acciones y decidió resguardarse en su terreno para evitar algunos sustos que pusieran en riesgo la ventaja. La desesperación en los jugadores de Tigres se hizo evidente e intentaron aprovechar la intensa lluvia para provocar errores en un rival que mantenía su orden y aprovechaba los espacios cedidos para generar peligrosos contragolpes.



Ante este panorama, el juego se puso entretenido y los dos equipos no bajaron los brazos en sus deseos de buscar más goles. Con el ida y vuelta, eran pocas las posibilidades de que el marcador no tuviera más alteraciones. Y así sucedió, Jéferson Rivas (38 ST) apretó las cosas y le devolvió la ilusión a los capitalinos de rescatar su invicto. Pero tal deseo se desvaneció dos minutos después, ya que



Christian Mejía sentenció el duelo y dio cifras definitivas en un encuentro que cumplió con las expectativas.



César Dussan

Especial para Futbolred