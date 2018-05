Pereira venció 3-0 a Quindío en el clásico regional y ya es segundo

Aunque algo distantes, Deportivo Pereira intenta seguir el buen camino del líder Cúcuta y sigue sumando puntos importantes para pensar en una cómoda clasificación a las finales. Tras su victoria 3-0 sobre Deportes Quindío, los risaraldenses se hicieron al segundo lugar de la tabla tras alcanzar las 20 unidades, mientras que su rival de turno salió del grupo de los ocho.

Como muchos de los ‘clásicos’ regionales: parejos y disputados. Un duelo que careció de dominador desde los primeros instantes, eran pocos los espacios ofrecidos y esto los mantuvo alejados de los arcos. Aunque la necesidad era para los ‘matecañas’, no pudieron vulnerar con facilidad el férreo esquema defensivo de la visita y las opciones brillaban por su ausencia.



Pero esto no intimidaba al Quindío, ya que hacía uso de sus recursos en el contragolpe para intentar dar la sorpresa en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Wilson Carpintero y Johan Gómez estuvieron muy cerca de lograrlo, pero el portero Luis Hurtado respondió con seguridad. Encuentro equilibrado que iba tomando ritmo y dinámica con el pasar de los minutos.



Y así lo fue entendiendo el Pereira, que se hizo más constante en la recuperación de la pelota en el mediocampo y dicha actitud le sirvió para romper la paridad, una pérdida de balón de Exneider Guerrero provocó el tanto de Yorleys Mena (36 PT), quien sigue demostrando su buen momento con los de Risaralda. Duro golpe para la visita y que lo invitó a reaccionar con prontitud, pero la falta de definición hizo que la igualdad se viera aplazada para la etapa complementaria.



Tras el descanso, los ‘cafeteros’ se vieron más ordenados en ataque y pusieron en aprietos a un Pereira que regresó algo confundido a la cancha. La tenencia de la pelota era para los dirigidos por Alberto Suárez y se hacían merecedores del empate, pero seguían los problemas en definición y esto les pasó factura. De nuevo un error en la salida quindiana generó una pena máxima que fue bien ejecutada por Mena (24 ST) quien repetía en el marcador y se convertía en figura.



Pero Pereira no detuvo su andar y más adelante consiguió un tanto que amplió las distancias, Jairo Palomino (37 ST) con su gol le dio cifras definitivas al partido. A pesar de la derrota, algo exagerada por lo hecho por los de Armenia a lo largo del encuentro, siguió insistiendo y tuvo la posibilidad del descuento por la vía de la pena máxima, pero el experimentado Wilson Carpintero la desperdició y cerró una noche en donde los visitantes se rajaron en el tema de la definición y eso les costó.



César Dussan

Especial para Futbolred