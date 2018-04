Real Cartagena y Unión Magdalena no se salvaron de la ‘empatitis’ en la B

La séptima fecha del Torneo aún no tiene ganadores, los cuatro encuentros que se han disputado durante el fin de semana terminaron empatados. Real Cartagena no fue la excepción tras igualar 1- 1 con Fortaleza en la cancha del estadio Jaime Morón. Preocupante situación para los auriverdes ya que con seis puntos se ubican en la parte baja de la tabla y extendieron su mala racha también a seis jornadas.

Encuentro que muy rápido ofreció emociones, tan sólo transcurrían cuatro minutos y los de Cota se fueron en ventaja, Camilo Duque rompió la corta resistencia ‘heroica’. Una jugada que obligó a José Fernando Santa a replantear su sistema de juego y a incentivar la presencia ofensiva de su equipo.



Dicha reacción no demoró y Real Cartagena se fue con todo en busca del empate. Varias opciones de peligro fueron evitados por el portero Andrés Hernández, quien se estaba convirtiendo en figura, pero llegó Miguel Murillo (20 PT) y con gran definición le devolvió la igualdad al marcador.



Pero los auriverdes no se conformaron con el empate y siguieron con esa ambición de sumar tres puntos valiosos como local. Las intenciones para lograrlo no se hicieron esperar, Yáiner Acevedo y Jorge Obregón estuvieron muy cerca de hacerlo realidad, pero la falta de claridad en la definición lo evitó. La igualdad se mantuvo para el descanso.



Para la etapa complementaria, el duelo bajó en intensidad. Las altas temperaturas en la ‘ciudad amurallada’ y el orden defensivo de Fortaleza cambiaron el panorama del encuentro y cada vez se hacía más complicado cambiar la situación en el marcador. Los pelotazos y el juego aéreo se convirtieron en las fórmulas para que Real Cartagena se reencontrara con el triunfo.



Pero tal propósito no se cumplió y pocas variantes ofreció el encuentro con el pasar de los minutos. Los visitantes se conformaron con el empate y decidieron conservarlo cerrando todas de sus líneas y aprovechando la urgencia de los cartageneros. Otra jornada en el que los dirigidos por Marco Indaburo quedan en deuda y con la preocupación por la falta de resultados positivos en el Torneo.



Unión Magdalena cedió sus primeros puntos en el estadio Sierra Nevada



El conjunto de Santa Marta tampoco estuvo ajeno a la ‘empatitis’ que afectó la jornada del domingo, luego de igualar 0 – 0 con un complicado Llaneros en el nuevo estadio Sierra Nevada. Un resultado que mantiene al ‘ciclón’ dentro del



grupo de los ocho pero que no lo deja salir de esa irregularidad que lo ha acompañado durante las últimas jornadas.



A pesar de que los dirigidos por Harold Rivera intentaron de varias formas lograr la victoria, se encontraron con un rival ordenado y que pocos espacios ofreció en defensa. Además, quedaron en deuda en el tema de la definición, ya que las opciones generadas frente al pórtico de Jorge Soto carecieron de puntería y claridad para lograr la tercera alegría en casa.



En otro de los juegos del día, Universitario de Popayán y Barranquilla no se hicieron daño tras empatar 0 – 0, un juego que careció de emociones y poco ofreció a los espectadores que se hicieron presente en el estadio Ciro López. Con este marcador, los de ‘curramba’ ascienden a la tercera posición tras sumar 11 unidades en la tabla, mientras que los caucanos conservan su séptima casilla con 9 puntos.



Vale mencionar que el encuentro entre Real Santander y Deportes Quindío, que estaba programado para las 6 de la tarde en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, tuvo que postergarse para mañana a las 7:00 p.m. Todo esto debido a los problemas en el vuelo que afrontó el conjunto ‘cafetero’ y que retrasó su oportuna llegada a tierras santandereanas.