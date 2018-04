Cúcuta sigue firme en el liderato de la ‘B’: superó 1-0 a Unión Magdalena

Cúcuta Deportivo no detiene su gran andar en el fútbol de ascenso, en esta ocasión superó por la mínima diferencia (1-0) a Unión Magdalena y llegó a las 20 unidades en la tabla, cifra que los deja cómodos en el liderato en el Torneo de la B. El General Santander fue testigo de la quinta victoria en línea de los dirigidos por Lucas Pusineri, contra un rival al que le ha costado consolidar su nivel de juego en la temporada y que cuenta con una irregularidad en su rendimiento.

Un encuentro parejo y disputado se evidenció desde los primeros minutos, el balón transitó por la zona del mediocampo y la falta de profundidad distanció a cada uno de los equipos de los arcos. Pocas emociones se generaron y el empate sin goles encajaba con lo poco que mostraba el partido. El duelo entre dos históricos del balompié nacional no lograba superar las expectativas.



Con el pasar del tiempo, Cúcuta intentó hacer más por romper la paridad, y con más ganas que orden, empezó a inquietar al portero César Giraldo, quien respondía con eficacia algunos remates de larga distancia. La salida por los costados empezó a ser el dolor de cabeza para Unión Magdalena, ya que por dicho sector veía como los motilones generaban peligro.



Pero tales intentos ofensivos no alteraron el marcador, Jhonny Mostasilla y Jonathan Agudelo estuvieron cerca de lograrlo, pero la falta de definición mantenía con vida a los samarios. Un rival que esperó en su terreno y buscó en los contragolpes los caminos para sorprender al líder en su casa, estrategia que le alcanzó para conservar el empate hasta el descanso.



Para la etapa complementaria, Cúcuta salió con mayor decisión. Su actitud en el ataque fue más evidente y dicha ambición tuvo su premio con el gol de Jéfferson Solano (13 ST), quien venció la resistencia de un Unión Magdalena que lució confundido y sin maneras de frenar la arremetida rojinegra. El panorama del partido era otro y se hacía más entretenido.



Tras la celebración motilona, los de Santa Marta se vieron obligados a la reacción, y aunque lo lograron, no pudieron generar mayor peligro y las opciones de gol no se hicieron numerosas. Era evidente la falta de herramientas en el ataque visitante y eso le dio cierta comodidad para que los rojinegros conservaran su corta diferencia y así continuar firme en el liderato del Torneo.



Real Cartagena rescató un punto como visitante y Cortuluá sigue sin levantar cabeza



Real Cartagena y Llaneros no se sacaron ventajas y empataron 1-1, en duelo que se llevó a cabo en el estadio Manuel Calle Lombana. Un marcador que poco beneficia a los dos conjuntos, ya que con 7 puntos siguen siendo los últimos en la tabla de posiciones. Cifras que preocupan a las hinchadas por la falta de resultados positivos que los dejen mejor parados en el campeonato.



Aunque fueron los dueños de casa quienes lograron irse en ventaja con el tanto de Óscar Vanegas (35 PT), no lograron conservarla y vieron cómo Camilo Ceballos, al 28 ST, les apagó la ilusión en un encuentro que fue bastante parejo y luchado. Los heroicos lograron sumar, pero aún no convencen en su juego y ya son siete los partidos sin ganar. Marco Indaburo tendrá que enderezar el camino de su equipo para que la distancia con el grupo de los ocho finalistas no se haga más amplia.



Situación también complicada atraviesa Cortuluá, que perdió 0-2 en su visita a Bogotá y sumó la cuarta derrota en el campeonato. Resultado negativo que deja a los vallecaucanos en la casilla 13 con tan sólo 8 unidades en la tabla y con una racha en contra de tres encuentros sin celebrar. Preocupa el actual momento del equipo corazón por el rendimiento demostrado durante la presente temporada y porque aún no encuentra ese nivel futbolístico que lo haga protagonista.



Néstor Asprilla (25 PT) y César Caicedo (29 PT) fueron los encargados de la victoria capitalina y de darle tres valiosos puntos, que los deja en la parte alta de la tabla. Ya son 11 unidades para los dirigidos por Mauricio Roa, quien ha logrado hacer fuerte a su equipo en casa y ha ido demostrando que tiene con qué complicar a más de un rival en lo que falta de Torneo.



Quindío sufrió pero logró celebrar en casa y Atlético sigue dando la sorpresa



Deportes Quindío logró una angustiosa pero importante victoria 1-0 sobre Orsomarso en la cancha del estadio Centenario. Wílmer Palacios (47 ST) fue el héroe de la jornada tras ser el autor del agónico gol, que les permite a los cafeteros ascender a la cuarta posición y sumar 12 unidades. Los dirigidos por Alberto Suárez no la tuvieron fácil frente a un rival que fue ordenado en defensa y supo complicarle los caminos a los dueños de casa.



Mientras que en el otro juego del día domingo, Atlético empató 1-1 con Valledupar en el Pascual Guerrero y sigue sumando en la tabla de posiciones. Aunque dejó escapar puntos como local, sigue dando la sorpresa ya que alcanzó las 14 unidades y es segundo en el Torneo de la B. Diego Herazo (3 ST) ilusionó a los vallenatos con reencontrarse con la victoria, pero Richard Rentería (31 ST) puso las cosas en orden e igualó en el marcador.



César Dussán

Especial para Futbolred