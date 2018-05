Cúcuta, imparable y eficiente líder del Torneo: superó 4-0 a Orsomarso

No hay quien frene la contundente marcha de Cúcuta Deportivo en el Torneo, con su victoria 4 – 0 sobre Orsomarso, en el estadio General Santander, llegó a los 30 puntos y su liderato en la tabla es indiscutible. Los dirigidos por Lucas Pusineri siguen ganando terreno con miras a las finales y con este rendimiento no descartan la lucha por la reclasificación.

Desde el inicio del partido los vallecaucanos sorprendieron por su atrevimiento y ganas de ir en busca del pórtico ‘motilón’, en tan sólo diez minutos de transcurrido el juego, ya había generado un par de opciones de gol. Tal situación obligó a la pronta reacción de los dueños de casa, quienes se hicieron más agresivos en el mediocampo e intentaron frenar la ofensiva de la visita.



Con el pasar del tiempo, Cúcuta se fue adueñando del control de las acciones pero no encontraba los caminos para poner en aprietos a un Orsomarso que era ordenado en defensa, tan sólo un par de remates intentaron inquietar a Óscar Ramos, quien no tuvo problemas para evitar la caída de su valla. Los líderes del Torneo se veían sorprendidos por el fútbol demostrado por los de Palmira.



Pero el ritmo del encuentro fue cambiando progresivamente, el partido cayó en emociones debido a las continuas faltas que obligaron al juez a ser más estricto en sus determinaciones. Tanta agresividad conllevó a la expulsión de Kevin Cortés, quien dejó a los vallecaucanos con 10 hombres y con la obligación de replantear su sistema táctico para evitar ser superado por un rival ansioso por la victoria.



Tras el descanso, y aprovechando la diferencia numérica en el campo, los ‘motilones’ salieron con la obligación de romper la paridad y lograron crear varias llegadas con peligro. Con esta situación los goles no demoraron en aparecer, Jhon Vásquez (13 ST) y Jader Obrian (15 ST), con gran remate de larga distancia, lograron vencer la resistencia de Orsomarso, que sintió la falta de su jugador y al que le costó acomodarse en la reanudación del encuentro.



Aunque intentaron reaccionar, fueron pocas las oportunidades generadas ante un rival que pocos espacios ofreció en medio del buen fútbol demostrado por los locales. Gran noche que fue decorada con los tantos del paraguayo Roque Caballero (29 ST) y el delantero Jeysen Núñez (46 ST) quienes sentenciaron cifras en el marcador e hicieron realidad el noveno triunfo en medio de una gran campaña que asombra por sus números.



César Dussan

Especial para Futbolred