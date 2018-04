Cortuluá recupera terreno en el Torneo de la ‘B’: venció 3-2 a Pereira

Cortuluá se sacude del mal momento en el Torneo y tras su victoria 3 – 2 sobre Deportivo Pereira logró tomar un respiro y acercarse al grupo de los ocho. Un resultado que le permite a los dirigidos por Álvaro Hernández alejarse de los últimos lugares en la clasificación y sumar 11 puntos, mientras que los de Risaralda quedaron estacionados en la tercera posición con sus 14 unidades.

Un encuentro que ofreció emociones desde el pitazo inicial, tan sólo transcurrieron dos minutos para que Yorleys Mena rompiera el corto tiempo de paridad y le diera la ventaja a los ‘matecañas’. Un sorpresivo golpe que invitó a la reacción de los vallecaucanos, ya que tuvieron que replantear su sistema táctico para intentar revertir la situación.



La celebración de los visitantes fue un aliciente para Cortuluá, ya que no bajó los brazos y su actitud ofensiva se hizo notoria sobre el terreno de Pereira. Su fútbol práctico y de buen toque empezó a dar frutos, Miguel Medina (23 PT) dio muestra de ello tras equilibrar las cargas en el marcador. Pero los dueños de casa no se conformaron y aprovecharon el buen momento deportivo para seguir por delante, un cabezazo de Géiler Mosquera (25 PT) volteó las cifras en el encuentro.



Los dirigidos por José Fernando Santa lucían confundidos y no encontraban los caminos para recuperar la pelota, aunque tuvieron un par de llegadas con peligro, estas no lograron vulnerar la resistencia tulueña. Ante las dificultades de los ‘matecañas’, los locales seguían firmes en su ritmo y un remate de larga distancia de Feiver Mercado (45 PT) ampliaba las distancias en el duelo.



Para la etapa complementaria, Pereira regresó a la cancha con un mayor orden defensivo y se apoyó en el buen toque de balón para contrarrestar la ofensiva de Cortuluá. Un inspirado Mena (11 ST) sacaba provecho de las oportunidades presentadas en el ataque y repitió en el marcador para apretar las cosas en el Pascual Guerrero. El encuentro ya no contaba con un dominador absoluto y los vallecaucanos se resguardaron en defensa para conservar la diferencia a favor.



Momentos de angustia para los dirigidos por Álvaro Hernández, ya que esa comodidad de la primera parte había desaparecido y veían cómo Pereira se iba con todo por la búsqueda del empate. Varias llegadas pusieron en riesgo la tercera alegría del campeonato, pero la falta definición y de claridad en los visitantes les permitió que dicho anhelo se volviera realidad y así sumar tres valiosos puntos que los acomoda mejor en una apretada tabla de posiciones.