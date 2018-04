Cúcuta y Real Santander empataron 0-0, en un juego con pocas emociones

Real Santander recibió la visita del líder Cúcuta Deportivo, pero no pudo tumbar su invicto, ya que tan sólo le alcanzó para empatar 0-0 en encuentro que se llevó a cabo en el estadio Álvaro Gómez Hurtado. Un resultado que no pone en peligro el primer lugar de los dirigidos por Lucas Pusineri, ya que sumaron 27 unidades. Mientras que los de Floridablanca siguen cediendo terreno como local y con 13 puntos se ubican en la décima posición de la tabla.

Partido disputado y con pocas emociones desde el pitazo inicial, las llegadas con peligro brillaron por su ausencia en un duelo en donde el balón transitó durante gran parte del tiempo en el mediocampo. Los ‘motilones’ intentaron generar un poco más en el ataque, pero se encontraron con un rival que era ordenado en defensa y tan sólo se pudieron rescatar un par de remates de larga distancia que no hicieron mucho daño.



Cúcuta se hacía al control de la pelota, pero no ofrecía muchas alternativas para romper una paridad que era justa por lo visto en el encuentro. Por su parte, Real Santander buscaba los espacios para ilusionar a sus hinchas pero pocas eran sus ideas en la generación de jugadas y la pelota quieta se convirtió en el camino para inquietar a un Juan Chaverra que tampoco tuvo mucho trabajo en su pórtico. Juego interrumpido y con muchas faltas, al que le faltó ritmo para intentar cambiar un panorama que era poco prometedor hasta entonces.



Para la etapa complementaria los dueños de casa regresaron con otra actitud y desde la reanudación del encuentro dejaron ver sus ganas por quitarle el invicto al líder, aumentaron su presencia en el ataque y su profundidad se hizo más evidente, aspectos que ponían en riesgo el empate sin goles. La defensa ‘motilona’ pasaba problemas y el equipo tampoco encontraba la manera de frenar la arremetida de su rival.



Pero con el pasar de los minutos, los de Floridablanca empezaron a sentir el desgaste físico hecho a lo largo del partido y sus opciones claras de gol se redujeron notablemente. Tal situación la aprovechó Cúcuta para intentar algo en ataque, y aunque generó algunas llegadas, no lograron alterar el marcador y ya sobre el cierre del partido se hizo evidente un conformismo por el empate y por sumar en la tabla.



César Dussán

Especial para Futbolred