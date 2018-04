‘La defensa es una de las armas que tiene Orsomarso’: Óscar Ramos

Después de Cúcuta Deportivo, líder indiscutido, Orsomarso cuenta con la segunda valla menos vencida del Torneo y este fin de semana ambos equipos se verán las caras para poner a prueba sus rendimientos defensivos. Uno de los artífices de dicho privilegio es el arquero Óscar Ramos, quien tan sólo ha recibido 8 tantos en los 11 encuentros disputados a lo largo del campeonato de ascenso.

A pesar de que el conjunto de Palmira no cumple su mejor campaña, tampoco está lejos de entrar al grupo de los ocho y con el pasar de las fechas ha logrado encontrar ese fútbol que lo ha metido a las finales de los años anteriores. Pero también sabe que el reto que se acerca es difícil, ya que tendrán en frente al mejor equipo del semestre en la categoría y a la delantera más efectiva con sus 20 goles a favor.



“Cúcuta es un equipo muy fuerte, contundente y que cuenta con jugadores de experiencia que han hecho valer toda su trayectoria en el fútbol. Además, cuenta con un técnico que ha renovado su sistema de juego y le ha dado una dinámica con buen fútbol que lo ha hecho contundente. Pero pienso que debemos jugar concentrados y sin perder ese orden defensivo que nos ha caracterizado en el Torneo para evitar ser sorprendidos”, declaró el portero de 30 años.



Pero Orsomarso está preparado para verse las caras con el líder y se ha preparado fuertemente para mantener el orden táctico que lo ha hecho un conjunto poco vulnerable. El aporte de su entrenador José Sangiovanni ha sido valioso en ese proceso de consolidar el equilibrio táctico y fortalecer sus líneas en defensa, un arma de la cual Ramos se siente satisfecho y conforme.



“Creo que el equipo no tuvo sus mejores resultados durante la primera parte del campeonato, pero con el pasar de las fechas se han ido mejorando en algunos aspectos tácticos que le han dado mejor forma a la idea del ‘profe’ Sangiovanni. Contamos unos defensas de buena talla y con poder de definición que han marcado la diferencia ante nuestros rivales, así como también hemos visto que nuestros delanteros han ido encontrando el gol partido tras partido”.



Aunque los números no son los mejores en la tabla de posiciones, casilla 11 con 13 unidades, el portero caleño lleva las cuentas en su cabeza y aún mantiene la esperanza de sumar lo mínimo aproximado para descansar con mayor tranquilidad durante esta para mundialista. Claro está, que caminan con bastante riesgo, ya que ceder puntos como local en la segunda vuelta los pondrá en desventaja frente a los que están actualmente dentro de los ocho finalistas.



“Somos conscientes de que se han cedido muchos puntos en casa y eso con el pasar de las fechas cobra factura. Nuestro objetivo es cerrar esta primera vuelta con 20 puntos, pienso que con 40 se puede llegar a las finales y obteniendo el 50% antes de mitad de año es un buen rendimiento. Pero hay que ir paso a paso y ahora el objetivo es tratar de sumar en una plaza difícil y ante un rival que pasa por un buen momento, pero que será lindo enfrentar”, reiteró Ramos, quien ha vestido las camisetas de Unión Magdalena, Quindío, Universitario de Popayán y Deportivo Pasto.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED