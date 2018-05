Quindío cerró la primera vuelta con victoria: superó 3–0 a Llaneros

Deportes Quindío recuperó su casilla dentro del grupo de los ocho luego de vencer por marcador de 3–0 a Llaneros en juego que se llevó a cabo en el estadio Centenario. Los dirigidos por Alberto Suárez recuperan terreno en el Torneo y alcanzan la sexta posición con 21 puntos, mientras que a su rival de turno le cuesta ganar fuera de casa y terminó el semestre en la casilla 13 con 15 unidades.

El conjunto ‘cafetero’ saltó a la cancha decidido a imponer condiciones y a hacer valer su condición de local, un par de claras opciones de gol daban muestra de la actitud ofensiva local. Dicho panorama hacía pensar que poca duración tendría el empate a ceros en el marcador y más con un rival que no encontraba la manera de equilibrar las cargas.



Pero con el pasar de los minutos las cosas fueron cambiando, Llaneros se hizo más fuerte en la recuperación de la pelota y cada vez más cerró los espacios a los delanteros quindianos. Tal decisión táctica redujo las emociones en el encuentro y obligó a los dueños de casa a buscar en los remates de larga distancia la forma de lograr la ventaja, pero poco resultado dieron ya que la puntería seguía en deuda.



En el momento en que los dirigidos por Jairo Patiño lograron frenar la arremetida local, llegó la expulsión del portero Jorge Soto, quien evitó una acción de gol tras tocar el balón con las manos fueras del área. Ya con un hombre menos en la visita, los ‘cafeteros’ recuperaron el control del juego pero no lograron vulnerar a una defensa que logró mantener la paridad hasta el descanso.



Para la etapa complementaria Quindío sacó provecho de su ventaja numérica y no demoró en romper la paridad, Johan Gómez (7 ST), con golpe de cabeza, dio premio a los esfuerzos realizados por su equipo desde la reanudación del partido. Pero los de Armenia no se conformaron con una sola celebración, y por más que el juvenil Daniel Vargas intentó salvar en varias ocasiones a su conjunto, no pudo evitar el gol de Luis Carabalí (34 ST) quien ampliaba distancias en el marcador.



Ya con un duelo prácticamente definido y con un Llaneros desgastado en lo físico, el juez central decretó una pena máxima por falta dentro del área que fue viene ejecutada por Leyser Chaverra (37 ST), volante que dio cifras definitivas para hacer realidad la quinta victoria de Quindío en el Torneo y así terminar la primera vuelta en la sexta posición de la tabla.



Mientras que en el encuentro de la tarde del día lunes, Tigres se quedó con el duelo capitalino tras superar por la mínima diferencia (1 – 0) a Bogotá en la cancha del estadio Metropolitano de Techo. Jair Julio (16 ST) fue el encargado de darle una victoria que era esquiva para los ‘felinos’ desde hace 8 fechas y que les permite cerrar el semestre dentro del grupo de los ocho tras alcanzar las 20 unidades.



César Dussán

Especial para Futbolred