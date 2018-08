Definidos los horarios de los encuentros de la fecha 19 en la B

La Dimayor anunció de manera oficial la programación de los ocho encuentros que componen la fecha 19 de la primera ronda del Torneo de la B. Durante cuatro días los 16 clubes buscarán sumar los puntos necesarios que les permitan seguir soñando con el ascenso en un campeonato parejo y con varios equipos en la lucha por clasificar dentro del grupo de los ocho.

Así quedó definido el calendario de la fecha 19 del Torneo, que se jugará entre el sábado 11 de agosto y el martes 14 de agosto:



Sábado 11 de agosto:



Bogotá FC vs. Fortaleza CEIF

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Domingo 12 de agosto:



Universitario de Popayán vs. Tigres FC

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López



Unión Magdalena vs. Deportes Quindío

​Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada



Real Cartagena vs. Atlético FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón



Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

​Hora: 3:30 p.m.

Estadio: General Santander



Lunes 13 de agosto:



Orsomarso SC vs. Deportivo Pereira

​Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Real Santander vs. Valledupar FC

​Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez hurtado

Televisión: Win Sports



Martes 14 de agosto:



Cortuluá vs. Barranquilla FC

​Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win Sports



César Dussán

Especial para FUTBOLRED