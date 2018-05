Pereira va tras los pasos del líder: venció 3–0 a Barranquilla

Deportivo Pereira no afloja en su ilusión de regresar a Primera División, en esta ocasión superó 3–0 a Barranquilla en el estadio Hernán Ramírez Villegas y alcanzó los 26 puntos, número que los deja en el segundo lugar de la tabla. Mientras que los dirigidos por Roberto Peñaloza cierran el semestre con un mal rendimiento y ya son últimos con tan sólo 13 unidades.

Los ‘matecañas’ saltaron a la cancha con la necesidad de hacerse con el control de las acciones y evitarse problemas ante un rival con jugadores jóvenes pero bastante veloces. Y no demoraron en generar las primeras opciones de peligro a través de Roy Castillo y Christian Mina, quienes dejaron ver sus ansias de abrir el marcador, pero se encontraron con el portero Reinaldo Fontalvo, quien demostraba seguridad bajo el arco visitante.



Barranquilla buscaba las formas de cerrarle los espacios a un Pereira que dominaba a sus anchas e intentó hacerse más fuerte en la recuperación de la pelota, pero dicha estrategia poco resultados dio. Tanta insistencia en el ataque por los dirigidos por José Fernando Santa generó la aparición del primer gol, Jairo Palomino (21 PT) sacó provecho de un tiro de esquina e hizo premio a lo realizado por los dueños de casa durante el partido.



Los de ‘curramba’ buscaron la pronta reacción tras la celebración de los risaraldenses, aumentaron su presencia en el ataque y tuvieron momentos de buen fútbol que complicaron a la defensa ‘matecaña’. Pero poco daño lograron hacer, ya que no fueron efectivos en la definición y le daban vida a Pereira, que no dejaba pasar la oportunidad de elaborar contragolpes que ampliara las distancias en el marcador.



Tras el descanso, poco cambió el panorama del encuentro. Los locales hicieron valer esa condición y salieron a asegurar una victoria que los dejara en la parte alta de la tabla. Poco tiempo pasó para que se vieran beneficiados por una pena máxima que Yorleys Mena (10 ST) no dudó en convertir en el segundo gol de la noche. Pero el ímpetu ‘matecaña’ no se detuvo ahí, Mena (17 ST) repitió y le dio tranquilidad a sus compañeros.



Ya con un duelo definido, Pereira bajó el ritmo del encuentro y se dedicó a administrar el balón mientras el reloj seguía su camino. Por su parte, Barranquilla se vio impotente y poco pudo hacer para revertir la situación ante un rival con



experiencia y que se apoyó en su orden táctico para hacer realidad la octava victoria en un semestre positivo para uno de los históricos del balompié nacional.



Cesar Dussán

Especial para Futbolred