Se reanuda el fútbol de la ‘B’: definida la programación de la quinta fecha

Luego de la jornada electoral del fin de semana que obligó a la pausa del Torneo de ascenso, la Dimayor anunció los horarios y la programación de los ocho encuentros que componen la quinta fecha y que se reanudará a partir del próximo sábado. Dentro de la jornada se destaca el duelo entre Cúcuta y Pereira en la cancha del estadio General Santander.



Así se disputará la quinta fecha del Torneo, que se llevará a cabo entre el sábado 17 de marzo y el martes 20 de marzo:



Sábado 17 de marzo:



Bogotá F.C. vs. Llaneros F.C.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Orsomarso S.C. v. Valledupar F.C.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Domingo 18 de marzo:



U. Popayán vs. Atlético F.C.

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López



U. Magdalena vs. Barranquilla F.C.

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada



Cortuluá vs. Fortaleza C.E.I.F.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



R. Santander vs. Tigres F.C.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



Lunes 19 de marzo:



R. Cartagena vs. Dep. Quindío

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Televisión: WIN Sports



Martes 20 de marzo:



Cúcuta Dep. vs. Dep. Pereira

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: WIN Sports



César Dussan

Especial para Futbolred