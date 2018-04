‘Hay gente inconforme, pero trabajamos para revertir esto': 'Alpinito'

Por cuarta ocasión está en el equipo de su tierra: el Unión Magdalena y espera aportar toda su experiencia para que esta temporada sí sea el de llevarlo al anhelado ascenso. Erwin Albeiro Carrillo es consciente de la obligación que tiene al vestir los colores del ciclón bananero y por eso trabaja para que el objetivo se cumpla tras 12 años de intentos fallidos.

Pero las cosas no han empezado de la mejor manera para el conjunto samario, su irregularidad ha sido evidente y así lo demuestran los 9 puntos que ha logrado en el Torneo de la B y que lo ubican en una modesta décima posición. Y el ‘Alpinito’, como se le dice popularmente al delantero, no ha estado ajeno a este difícil momento, ya aún no ha podido afinar la puntería y tener ese olfato goleador al cual nos tiene acostumbrados en cada temporada.



“Es verdad que no hemos logrado el rendimiento ni el fútbol que todos queremos, hemos tenido algunas jornadas negativas y eso ha generado que no tengamos el mejor inicio de Torneo. Pero seguimos trabajando, sabemos que a veces las cosas no salen de la mejor manera y eso hace que la gente esté un poco inconforme con la campaña hasta el momento, pero la idea es revertir estos resultados y volver a recuperar la confianza de la afición”, declaró Carrillo.



Y se espera que el ciclón retome el rumbo este próximo sábado cuando Unión Magdalena reciba la visita del sorpresivo Bogotá, en el nuevo estadio Sierra Nevada. Un duelo de gran importancia para los dirigidos por Harold Rivera, ya que sumar tres puntos les permitiría meterse dentro del grupo de los ocho y, además, mantener el invicto en casa.



“Bogotá será un rival complicado, que viene haciendo las cosas bien en este Torneo y ha sorprendido por su rendimiento en estas fechas. Es un equipo que cuenta con cuenta con jugadores jóvenes y bastante rápidos, pero nosotros estamos trabajando para contrarrestar esas situaciones. Además, contamos con nuestra afición, la gente está contenta con el regreso del Unión a Santa Marta y un triunfo sería la mejor manera de retribuir ese cariño”.



Han sido cinco los encuentros que ha disputado Erwin Carrillo y aún no ha logrado celebrar con una de las camisetas que más quiere, pero sabe que el camino es largo y llegará la oportunidad para reivindicarse. Las lesiones también han sido un problema que han aquejado a quien fuera uno de los artilleros de la temporada pasada, una pubalgia ha frenado las intenciones goleadoras de un ‘Alpinito’ , que se ilusiona con ser parte de la extensa historia del cuadro samario.

No ha sido el mejor inicio de temporada, las lesiones y la falta de gol no me han permitido alcanzar el rendimiento esperado y así cumplir con las expectativas por mi contratación, pero no bajamos los brazos, son las cosas que tiene el fútbol y lo que hay que hacer es trabajar con fuerza y recuperar la forma para aportarle al equipo de la mejor forma: haciendo goles

César Dussán

Especial para Futbolred