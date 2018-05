Definida la programación de la fecha 13, con mucha acción el lunes

Ya son pocas las jornadas que faltan para que se termine la primera mitad del Torneo de ascenso y los equipos tratan de cerrar de la mejor manera el semestre para evitar angustias en la segunda parte. La Dimayor dio a conocer de manera oficial la programación de los ocho encuentros que componen la fecha 13, un calendario que cuenta con la particularidad de concentrar la mayoría de los partidos el próximo día lunes.

Así se jugará la fecha 13 del Torneo de la ‘B’, que se llevará a cabo entre el sábado 5 de mayo y el lunes 7 de mayo:



Sábado 5 de mayo:



Orsomarso SC vs. Bogotá FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Domingo 6 de mayo:



Universitario de Popayán vs. Unión Magdalena

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Ciro López



Real Santander vs. Cortuluá

​Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



Lunes 7 de mayo:



Real Cartagena vs. Deportivo Pereira

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón



Tigres FC vs. Llaneros FC

​Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Atlético FC vs. Fortaleza CEIF

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Valledupar FC vs. Cúcuta Deportivo

​Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre

T.V.: Win Sports



Deportes Quindío vs. Barranquilla FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Centenario

T.V.: Win Sports



