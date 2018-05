Tigres sacó las garras ante el líder: empató 1–1 en su visita a Cúcuta

Cúcuta Deportivo tuvo un leve traspiés como local tras igualar 1–1 con Tigres en el estadio General Santander. A pesar de que cedió puntos, no puso en peligro su cómodo liderato en el fútbol de ascenso, ya que con 34 puntos sigue viendo con buenos ojos la posibilidad de pelear por el ascenso. Por su parte, el conjunto bogotano llegó a 17 unidades y va tras los pasos de Quindío por entrar al grupo de los ocho.

Los ‘felinos’ no se intimidaron por la presencia del líder, desde los primeros minutos jugaron con propiedad y lograron dar la sorpresa con el tanto del juvenil Daniel Peñaloza (9 PT), quien aprovechó un descuido en la defensa local y puso en aprietos el invicto de los ‘motilones’. Una jugada que obligó a la reacción para un equipo que no había tenido el reto de empezar perdiendo en casa.



La capacidad y experiencia de la nómina de Cúcuta no le generó problemas para hacerse al control de la pelota y generar varias llegadas con peligro ante un rival que esperaba con orden e intentaba explotar la velocidad de sus delanteros para ampliar distancias. Roameth Romaña empezaba a convertirse en la figura tras un par de importantes intervenciones que le permitieron mantener su arco en ceros.



Pero la arremetida de los rojinegros puso en aprietos a Tigres y ante tanta presión se hacía posible la pronta aparición de la paridad en el marcador. Jáder Obrian (37 PT) logra vencer la resistencia de los capitalinos y hace premio al trabajo realizado durante gran parte de la etapa inicial. A pesar de las diferencias en las nóminas, se veía un duelo entretenido y con dos equipos que propusieron buen fútbol.



Tras el descanso, Cúcuta mantuvo sus deseos de alcanzar una victoria más en el Torneo y siguió imponiendo condiciones en el terreno de juego, pero en frente tuvo a un rival que mantuvo su orden en defensa y que supo poner en problemas a los dirigidos por Lucas Pusineri. El cerco defensivo de los ‘felinos’ daba resultados ya que llevó a la desesperación de los locales, quienes no encontraban las formas de celebrar un segundo gol.



El tiempo fue transcurriendo y poco cambió el panorama del encuentro, Tigres aguantaba un importante punto y se veía beneficiado por la falta de definición de los delanteros rojinegros. Al final, la tenencia del balón y la demora en la reanudación del juego bastó para que los bogotanos conservaran la paridad y mantengan firmes sus ilusiones de entrar al grupo de los ocho antes del final del primer semestre.



César Dussán

Especial para Futbolred