Balance del primer semestre en el Torneo de la Primera B

Ha terminado la primera parte de la fase de todos contra todos en el fútbol de ascenso, 15 interesantes fechas que permitieron a los 16 equipos empezar a construir su camino hacia el ascenso. Para unos ha sido más promisorio y han logrado llevar a cabo la mitad de los objetivos propuestos, mientras que otros tendrán que ponerse al día para que el grupo de los ocho clasificados no los dejé por fuera de las finales.



Tras la pausa mundialista, Futbolred hizo un seguimiento de rendimiento de los equipos y de los sucesos que marcaron la diferencia durante este semestre en el Torneo. Claro está, que muchas cosas pueden cambiar, aún faltan 15 jornadas más y el presente de varios de los conjuntos puede tener un panorama distinto.



Cúcuta, un líder indiscutible



Con números magníficos, los ‘motilones’ han logrado una campaña para resaltar y sin dudas será uno de los favoritos para pelear el ascenso. Con 37 puntos, gracias a sus 11 victorias y cuatro empates, es el único invicto del Torneo y tomó una distancia importante sobre los demás y que le permite meterse en la pelea por la esa reclasificación final que da un tiquete a una de las finales del año.



Imágenes de nuestro último encuentro de este semestre frente a Atlético, donde ratificamos nuestro invicto en el Torneo Águila posicionándonos como líderes. Ahora seguir trabajando para lo que viene.#YoNoTengoSegundoEquipo⚽ pic.twitter.com/uR2uKA77Pr — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) 21 de mayo de 2018

Pero detrás del gran rendimiento de Cúcuta, está el aporte del técnico argentino Lucas Pusineri, quien llegó a inicios del año y le inyectó un fútbol práctico y ofensivo a su plantel. Los 31 goles en su cuenta dan clara muestra de la efectividad de un conjunto que mantuvo su estilo durante varios de los encuentros que disputó en esta primera vuelta.



Pereira, Quindío y Unión Magdalena siguen en la pelea



Haciendo valer su condición de históricos y favoritos, estos tres equipos lograron cumplir con las expectativas de su hinchada y cerraron el semestre dentro del grupo de los ocho. Aunque no lograron el nivel de los cucuteños, si sumaron los puntos necesarios para estar en la pelea y evitar sufrir a final del año por una clasificación a los cuadrangulares.



Se destaca la gran labor de Unión Magdalena como local, ya que convirtió en fortín su nuevo estadio Sierra Nevada y allí logró sumar victorias importantes que lo dejaron en la parte alta de la tabla. Por su parte, Pereira y Quindío mantuvieron su regularidad, aunque les costó ganar en varias fechas, recuperaron esos puntos gracias a un alza en su nivel durante el cierre de esta primera parte.



#SoñAmosContigo En el cierre del Torneo Águila en sus primeras 15 fechas, Unión Magdalena logró un empate en condición de visitante ante Orsomarso, en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, Valle 🔵🔴



📸 Archivo. #SoplaCiclón #SomosBananeros pic.twitter.com/DJY4gjgpsL — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) 20 de mayo de 2018

Real Cartagena quedó en deuda con su afición



Situación compleja la del club ‘heroico’, que tuvo un semestre para el olvido por su difícil situación económica y porque no logró un nivel futbolístico que le permitiera ser más protagonista. Ubicado en la casilla 11, su mejor posición desde el inicio del Torneo, tan sólo obtuvo cuatro victorias y cuatro empates, que le permitieron alcanzar las 16 unidades y que lo obliga a trabajar con mayor presión en la segunda vuelta.



Dichos números conllevaron a la salida de Marco Indaburo del cuerpo técnico y a buscar en la experiencia de Richard Parra, quien logró varios títulos en el balompié panameño, el modo de recomponer el camino. Aunque todo no está perdido, ya que en la parte baja de la tabla las cosas están tan parejas y no se encuentra lejos del octavo lugar, Real Cartagena si necesita recomponer su plantel y su fútbol para lograr su clasificación a las finales y evitar otra desilusión a una afición ansiosa de ver a su equipo de nuevo en la Primera División.



Valledupar, la sorpresa del semestre



Buenos frutos ha dado la alianza del club ‘vallenato’ con Millonarios, ya que le permitió la llegada de jóvenes jugadores que cuentan con un buen proceso de formación y le aportaron al plantel en esta positiva campaña. Desde el inicio del campeonato los dirigidos por Nilton Bernal lograron una serie de victorias que lo puso como líder transitorio y con el pasar de las jornadas logró mantener siempre dentro de los ocho.



Con sus 23 puntos, terminó en la primera vuelta en la cuarta posición y tan sólo perdió en cuatro oportunidades, números que dan para pensar que Valledupar será un hueso duro de roer y más con un grupo de futbolistas que han sorprendido por su gran rendimiento. Los auriverdes quieren llegar a instancias finales y por lo hecho en la primera parte del objetivo parece indicar que tal deseo se cumplirá.



Jugadores para destacar en este primer semestre en la B



Féiver Mercado (Cortuluá): Un delantero con experiencia que ha sido de gran importancia en la recuperación de Cortuluá en el cierre de la primera vuelta, con sus 13 goles ha logrado ser el máximo artillero del campeonato hasta el momento.



Yorleys Mena (Pereira): El delantero antioqueño se ha reencontrado con el gol tras sus difíciles momentos en América de Cali y Alianza Petrolera, ahora con Pereira ha logrado ser ese refuerzo que le ha dado 10 valiosos aportes al club en su deseo por ascender.



César Giraldo (Unión Magdalena): El portero es garantía de seguridad y ha hecho valer sus pasos en Primera con Tigres y Fortaleza, ya que ha sido un baluarte en la defensa samaria y es la valla menos vencida en lo que va del Torneo con tan sólo 9 goles en contra.



Diego Herazo (Valledupar): El joven delantero ha brillado por su calidad, técnica y su capacidad goleadora, condiciones que le han servido para ser una de las figuras del conjunto ‘vallenato’ y con sus 9 tantos está en la pelea por ser el artillero en el fútbol de ascenso.



Jhonatan Agudelo (Cúcuta): Un volante con gran técnica y poder ofensivo que ha sido importante en el fútbol de los rojinegros, sus seis goles y su continua presencia en la coronación titular del plantel de Lucas Pusineri lo convirtieron en un prensa de garantía.



César Dussán

Especial para Futbolred