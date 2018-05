'Me gustaría que se dé la final con Nacional y poder ganarla': Anchico

Deportivo Independiente Medellín ha completado varios días entre descanso y trabajos regenerativos, técnicos y tácticos, esperando el duelo del próximo miércoles en Ibagué frente a Deportes Tolima por la semifinal de ida en la Liga I-2018. Uno de los jugadores veteranos del conjunto poderoso es Yulián Anchico, el cucuteño está curtido en finales y espera celebrar la séptima estrella con la escuadra antioqueña.

“Se vienen dos partidos importantes, contentos por el paso que dimos, contra Junior fue una llave complicada que terminó de la mejor manera para nosotros”, remarcó Anchico, que volverá a enfrentar al equipo que lo vio nacer en el fútbol profesional.



Sobre el rival, “Tolima es un gran equipo, siempre es fuerte, tiene una idea clara y viene en un ascenso importante. En estas instancias, las estadísticas quedan a un lado y ya es el que mejor hagan las cosas en esta llave”, remarcó el lateral.



En cuando a cómo se imagina esta serie, Anchico señaló que “uno siempre trata de ver las opciones que hay y visualizarlas, se pueden dar varias finales, pero ahora estamos enfocados en el presente y el nuestro es Tolima. No solo me gustaría que se dé esa final con Nacional, también ganarla. Acá solo hay un objetivo y es el título”.



Además, “nos imaginamos una serie favorable para nosotros, con muchos goles, ganar allá, ganar acá, que todos estemos contentos. Nunca pensamos en que las cosas salgan mal, esperamos que podamos hacer un gran partido”.



Sobre el sistema defensivo del equipo del pueblo, Yulián expresó que “el tema defensivo no es algo que se haya cuestionado en este partido, en esta instancia, queremos seguir siendo sólidos, eso nos acercará al objetivo. Estando en estas fases, lo único que importa es ganar”.



Finalmente, habló sobre Ángelo Rodríguez y Sebastián Villa, jugadores desequilibrantes en el onceno pijao. “Además de ellos, hay un equipo que funciona muy bien, tenemos que estudiar no solo en sus individualidades, sino el equipo”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín