William Tesillo saldría de Santa Fe y se iría a Pachuca, en México

William Tesillo, según el programa 'El Alargue' de 'Caracol', habría sido vendido a Pachuca de México y saldría de Santa Fe para la siguiente temporada. El actual capitán del equipo no seguiría en el conjunto cardenal tras llegar en 2016.

Aunque el equipo no se ha pronunciado sobre el tema, el central del conjunto cardenal no seguiría en el equipo y se iría a Pachuca, equipo que compró a inicio de semestre a un compañero suyo en Santa Fe: Dairon Mosquera, defensa también.



Con esta salida, César Pastrana, actual presidente del club, haría la última venta de jugadores antes de salir del equipo e ir a la Federación Colombiana de Fútbol.



El zaguero central es pieza clave en Santa Fe, pues es el capitán y ha sido el líder de la defensa desde su llegada por su buen juego. Tesillo ha marcado seis goles y se ganó la confianza de los entrenadores, pues se convirtió en la 'ficha' que no se mueve en cada esquema.

Hasta el momento no hay confirmación, pero William Tesillo ha tenido varias opciones de salir y varios clubes lo tuvieron en cuenta en temporadas anteriores, pero no se logró el traspaso. Lanús y Rosario Central fueron algunos que estuvieron cerca de quedarse con el central, pero diferentes temas no dejaron que el zaguero saliera el club.