‘Para el delantero, los goles son la carta de presentación‘: Wilfrido de la Rosa

Comenzando el segundo tiempo, exactamente al minuto 10, Wilfrido de la Rosa se asomaba en el arco de Atlético Nacional, era el preludio de lo que minutos después sería una memorable actuación para el exDeportivo Pasto, quien le dio un agónico empate 2-2 al Envigado.

“El gol del empate fue algo muy bonito. Pude concretar esa jugada de gol, gracias a Dios sumamos contra equipos importantes”, expresó un emocionado De la Rosa quien ya suma dos goles en el presente campeonato.



Envigado lleva sufriendo la falta de un delantero referente de área. De la Rosa era ese ‘9’ que Rubén Bedoya quería para su esquema táctico. Sin embargo, el ariete se lesionó a los pocos días de haberse unido al equipo naranja. Debutando contra Deportes Tolima, mostró un poco de su juego, frente a Junior y ahora contra Nacional, el magdalenense logró festejar. “Para el delantero, los goles son nuestra carta de presentación”, acotó.



Además, para Wilfrido “a un delantero lo llena de confianza marcar goles”. Dentro de sus características “me encanta siempre presionar, hacer cometer errores en el rival y poderlos aprovechar”, sostuvo.



Volviendo al tema de la lesión, para De La Rosa fue algo ‘bueno’ en el sentido de que pudo estar cerca de su familia, a la que llegó hace poco tiempo su hijo. “El tiempo de Dios es perfecto, tuve una lesión al mismo tiempo nace mi hijo, pude estar cerca de él y ahora vuelvo a jugar y a marcar que es lo más importante, es una motivación”, remarcó.



Sobre sus orígenes en Algarrobo (Magdalena), a hora y media de Santa Marta, Wilfrido quien le debe su nombre a aquel merenguero de los 80’s, llegó a tierras samarias buscando un futuro. “Yo salí de mi pueblo porque es difícil progresar, llego a Santa Marta puedo mostrar mis capacidades, me llaman al Tolima y luego estuve el año pasado en el Pasto para llegar a Envigado como jugador libre. Con continuidad he podido ser más protagonista”.



Finalmente, tuvo palabras para Nacional, un equipo que hasta el minuto 91 tuvo la victoria en el bolsillo que Wilfrido logró quitárselas con una ‘pirueta’ en las barbas de Fernando Monetti. “Nacional es un equipo que presiona mucho, sabía que no iba a tener muchas pelotas de gol, gracias a Dios pude concretar. Teníamos como objetivo en ganarles, logramos recuperar un valioso empate para lo que viene”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín