Ayron marca historia en Millonarios y sigue de idilio contra América

Ayron del Valle fue el hombre de la noche en la victoria de Millonarios sobre América en el Pascual Guerrero. El delantero marcó dos goles y con su efectividad puso a celebrar a la hinchada del 'embajador'.

La primera anotación Ayron fue a los 10 segundos del partido. Un esférico libre en el borde de área fue impactado con la izquierda del delantero y colgó a Neto Volpi. Esta anotación es el gol más rápido en la historia de Millonarios.

10 segundos: Ayron del Valle (vs. América, 25 de agosto de 2018).

13 segundos: Wilson Cano (vs. MetroStars, Copa Merconorte, 11 de agosto de 2001).

14 segundos: Rafael Robayo (vs. Envigado, 16 de noviembre de 2008).

27 segundos: Jorge Raigoza (vs. Santa Fe, 13 de junio de 1989).

Sin embargo, este gol no alcanzo a ser el más rápido del fútbol colombiano, pues el récord lo tiene Ariel Carreño, quien marcó a los 7 segundos en un partido entre La Equidad y Junior, el 25 de julio de 2010.

Ayron contra América

El delantero de Magangué marcó dos goles este sábado y completó cuatro anotaciones contra los 'escarlatas' defendiendo a Millonarios. El primer gol fue en la semifinal de la Liga I-2017 en la victoria 1-2. El segundo tanto llegó el 4 de marzo de 2018, en el triunfo 3-1 en El Campín.



En este partido por la Liga II-2018, Del Valle tocó el balón 27 veces en todo el partido y dio 19 pases con una precisión del 73.7%. Además su efectividad al arco rival fue del 100% pues remató dos veces y las dos fueron gol.

Con datos de Carlos Forero

En Twitter: @carlosforero11