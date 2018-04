‘Tengo actitud y ganas de ayudar a mis compañeros‘: Vladimir Hernández

Jorge Almirón ha venido dándole minutos a Vladimir Hernández en el remate de los partidos y para el exSantos le basta y le sobra para marcar diferencia, mostrar su juego y marcar goles que le da la tranquilidad a un Atlético Nacional que es líder en la Copa Libertadores y en la Liga.

Previo al encuentro frente a Rionegro, para Hernández es fundamental seguir sumando y así asegurar la clasificación a los ‘playoffs’.



“El equipo se va acoplando cada vez más, vamos agarrando el planteamiento y poco a poco vamos mostrando muy buen juego. Siempre tengo la actitud y las ganas de colaborarle a mis compañeros”, expresó Vladimir quien cada vez que juega, marca diferencia.



Sobre el gol que le marcó al Medellín, el extremo verdolaga destacó que “Siempre marcar goles en clásicos es muy bueno, la gente te va a recordar siempre. Me deja muy contento por poder marcar nuevamente y ayudarle al equipo”, acotó.



En cuanto al funcionamiento del equipo en el clásico, Vladimir destacó que “Medellín tuvo muchas opciones de gol pero nosotros logramos ser precisos. Es importante seguir haciendo estos partidos inteligentes, no solo aprovechando las opciones, sino marcando diferencia en los resultados”.



Para el araucano no es relevante si es titular o no, el jugador piensa en el funcionamiento grupal. “Es muy bueno poder ayudarle al equipo, en los minutos que pueda ingresar para mi es importante aprovechar cuando pueda jugar. El profe (Jorge Almirón) ha venido dándole la oportunidad a todos los jugadores, contra Medellín pude actuar 12 minutos y marcar diferencia”, sustentó.



Finalmente y pensando en la seguidilla de encuentros que tendrán durante lo que queda en este mes, Vladimir se refirió a las rotaciones que implementa el cuerpo técnico argentino.



“Todos los jugadores que estamos en el plantel estamos para ayudarle al equipo. Hemos tenido partidos muy duros en donde hemos dado lo mejor. Estamos contentos que seguimos siendo líderes, esperamos seguir sacando ventaja para todo lo que viene”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín