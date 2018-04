'Carmelo fue quien llamó al periodista para venir a América': Tulio Gómez

Tulio Gómez, presidente del América de Cali, habló con EL TIEMPO acerca de las declaraciones de Carmelo Valencia, exjugador del club, quien presentó su renuncia la semana pasada.

Valencia, en declaraciones al programa 'Carrusel Caracol', dijo que su llegada al América se dio a través de un periodista. “A mí nunca me contactó un miembro del América, a mí me contactó un periodista que no voy a decir el nombre, y él me dice que no me preocupe, que él maneja todo y que ahí se maneja mi salario y todo lo demás, él fue como mi empresario y eso no está bien”, declaró.



Al respecto, Gómez dijo que fue Carmelo quien contactó al periodista, de quien se reservó su identidad.



“Carmelo llamó a un periodista y le dijo: ‘Mompa, yo quiero jugar en América, dígale a don Tulio que me llame, este es mi celular’. El jugador nos interesaba porque fue el goleador del 2017 y porque es un gran profesional. El periodista nunca me pidió ni un peso”, dijo Gómez.



“Todos los días hago negocios y después de viejo no voy a delegar la negociación de un jugador sabiendo el dinero que se mueve. Ni siquiera a mi gerente deportivo le delego eso”, agregó.



Valencia renunció al club aduciendo falta de garantías para decir y afirmó que no tenía el respaldo del presidente.



“Carmelo se puso a pelear con las barras en Pasto y llegó a Cali muerto del susto. Me llamó y me dijo que no iba a ir a entrenar, que no iba a mandar a las hijas al colegio y que tenía por su vida y la de su familia. Yo le respondí que era una lástima porque era un gran profesional. Que fuera al día siguiente a la oficina y pasara la carta de renuncia. Y él me dijo que de la casa no salía y que le mandara la carta allá, que él la firmaba. Carmelo es un señor, serio, profesional y juicioso. Lástima que habló mal de nosotros”, señaló Gómez.



“Mi política es recibirle la renuncia al que la pase. Cuando usted pasa la renuncia es porque está aburrido, quiere aumento o tiene oferta de otro trabajo”, aseguró el presidente del América.



