Tolima, por otra victoria y a mantener el buen ritmo: recibe al Pasto

Deportes Tolima recibirá este lunes a Deportivo Pasto en el cierre de la sexta fecha de la Liga II-2018, a las 8:00 p.m. El conjunto de Alberto Gamero llega tras una importante victoria en la fecha anterior y buscará seguir en el grupo de los mejores ocho.

El regreso de Andrés Ramiro Escobar a la lista de concentrados es la novedad que se registra para el compromiso frente a los nariñenses. El jugador no ha tenido el desempeño esperado y ha tenido que alternar su presencia en las convocatorias. Delante de él se ubican hombres como Yohandry Orozco, Luis González y Omar Albornoz.



La misión para los pijaos se concentra en volver a ganar en casa, superar los baches en defensa que le han costado seis goles en dos fechas seguidas (3a y 4a jornada) y ascender en la tabla, por ello se ha trabajado para dar continuidad a una base en la formación titular en la que sobresale el trabajo de Rafael Robayo, Luis González y Marco Pérez.



Precisamente el delantero chocoano se ha convertido en el hombre gol del 'Vinotinto y Oro'. Cinco goles lo sitúan como referente en el ataque tolimense, cuenta con la confianza del técnico y el Presidente del equipo, por lo que se ha generado como prioridad lograr la renovación de su contrato que vence en diciembre de este año.



Con respecto al juego frente a los 'volcánicos', Pérez indicó que "es una partido que puede ser complicado, ellos tienen su necesidad de buscar buen resultado por fuera, nosotros tenemos que ser contundentes al momento de atacar y no caer en el desespero si se demora el gol, en lo personal estoy viviendo un buen momento y eso me motiva a seguir corriendo y entregándome por el equipo".



Alineación probable: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Luis Payares, Danobis Banguero; Rafael Robayo, Luis Paz, Carlos Robles, Luis González, Yohandry Orozco; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.