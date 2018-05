Tolima mostró su poderío para llegar a 'semis': venció 3-0 al Once

Tolima logró la clasificación a la semifinal de la Liga I-2018 este domingo, cuando venció 3-0 a Once Caldas en el estadio Manuel Murillo Toro, que vio una gran capacidad ofensiva de su equipo para seguir como protagonista de la Liga I-2018.

Los locales tenían que buscar el triunfo desde el primer minuto y así lo hicieron. El 1-0 del partido de ida le dio una tranquilidad a los albos para controlar el balón, pero la intensidad de los jugadores del vinotinto y oro pasaron por encima de la defensa de Once Caldas.



El jugador diferente en el frente de ataque fue, como durante todo el semestre, Sebastián Villa. Por el sector derecho, el volante antioqueño hizo de las suyas y remató con potencia al arco de José Fernando Cuadrado, quien parecía tener todo controlado para mantener el cero en su pórtico.



Once Caldas cada vez defendió cerca de su pórtico y Tolima sacó provechó para rematar de media distancia, aunque el balón pocas vece terminó bajo los tres palos. Con la velocidad como otro factor de ataque, Omar Albornoz atacó por la izquierda, mandó hasta el otro lado donde Villa la puso en el centro, pero Ángelo Rodríguez no remató con potencia y perdió una clara opción de gol.



Pero minutos después llegó el desquite del pijao, aunque hubo complicidad de los jugadores de Once Caldas. El primero en fallar fue Harrison Henao, quien hizo un gran pase para Villa, este mandó un centro rastrero y Diego Peralta la rozó para que Albornoz mandara el balón al fondo de la red. El gol fue un bálsamo para los locales, que se fueron con la ventaja al descanso.



En la parte complementaria el equipo de Alberto Gamero siguió atacando con fervor, pero la defensa de Once Caldas no le permitía el tanto que lo pusiera arriba en el marcador. Quienes no tuvieron mucho protagonismo fueron los atacantes del conjunto visitante, que poco hicieron exigir a Álvaro Montero bajo los tres palos.



Tanto buscó Tolima el segundo que llegó a los 25 minutos de la complementaria. Yohandry Orozco se escabulló entre los defensas rivales y logró rematar al arco de Cuadrado, quien se estiró, pero no pudo para el balón y vio cómo su arco cayó por segunda vez.



Hubert Bodhert buscó que sus jugadores tuvieran un despertar en el terreno de juego y encontró en Edder Farías una oportunidad, pero su remate no hizo ni estirar al arquero del equipo tolimense.



El tercer gol llegó cuando faltaban nueve minutos para el final. Un centro de Villa no fue bien controlado por los defensas y Peralta la metió en su pórtico para el 3-0 final que clasificó a Tolima a la semifinal de la Liga I-2018. Espera rival entre Junior y Medellín.