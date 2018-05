Tolima confía en remontar: recibe a Once Caldas en cuartos de final

Deportes Tolima quemará este domingo su último cartucho en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga I-2018. La misión es remontar el 0-1 que tiene en ventaja al Once Caldas, pero en el vinotinto y oro hay fe de remontar el compromiso, que iniciará a las 5:15 de la tarde.



En su casa y con el resultado en contra, el piajo se juega la permanencia en la carrera por el título del primer semestre de 2018, los dirigidos por Alberto Gamero saben que no hay mañana, por eso enfatizaron los trabajos de la semana en labores de ataque y ensayaron los lanzamientos desde el punto de pena máxima.



Tolima ganó seis juegos en condición de local este semestre, cayó derrotado en tres ocasiones y cedió un empate; situación que no quieren sea obstáculo para cumplir con la tarea de clasificar a la semifinal y ser consecuentes con el favoritismo que tenía al empezar la serie frente a los albos.



Cómo bajas, el vinotinto y oro tendrá la ausencia del zaguero Julián Quiñones y el atacante paraguayo Robin Ramírez por temas de lesión, mientras que retorna a convocatoria el atacante Marco Pérez y el juvenil Jaminton Campaz, que hace parte del proceso de la Selección Colombia Sub-20.



A pesar de que Sebastián Villa estuvo en la órbita de posibles negocios para el segundo semestre, sonando para el Boca Juniors argentino, el extremo está mentalizado en lo que se juega su equipo en la Liga, y por eso no quiere apartarse del objetivo más cercano que es Once Caldas: "Tenemos que estar tranquilos y ser inteligentes para romper el bloque que nos van a venir a poner, nosotros venimos jugando bien y en casa somos fuertes para poder voltear la serie".



De acuerdo a los trabajos realizados, se podría dar continuidad a la nómina que ha enfrentado los recientes compromisos, con una base en todas las líneas, donde se destacan Luis Payares, en defensa; Rafael Robayo, en el mediocampo; y Ángelo Rodríguez, en el ataque.



Alineación probable



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Fáiner Torijano, Luis Payares, Danovis Banguero; Rafael Robayo, Luis Paz; Sebastián Villa, Yohandry Orozco, Omar Albornoz; y Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alberto Gamero.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Hora: 5:15 p.m.



TV: RCN.



Guillermo González

EL TIEMPO

Ibagué