Tolima vs. Once Caldas, enfrentamiento entre protagonistas de la Liga

Tolima y Once Caldas tendrán un difícil enfrentamiento por la clasificación en la llave C. Los albos empezarán la fase de local tras perder en la fecha 19 por goleada, mientras que los opitas esperan revalidar el buen cierre de semestre, pues no perdieron en todo el mes de abril.



Este es un análisis sobre lo mejor y lo peor de los equipos para este duelo.

Tolima



Fortalezas:



-Un buen visitante: los pijaos sumaron 14 puntos en condición de visitante, los mejores junto a Nacional. Si bien no son unos números llamativos, esa ventaja puede pesar para el primer juego.



-Su DT: Alberto Gamero es un hombre que sabe cómo manejar la escuadra del pijao, es de la casa y con eso puede llegar a marcar la diferencia para plantear los partidos.



-Nómina con experiencia: los nombres que hay en el pijao no son rutilantes, pero son hombres que llevan años en la institución y tienen la experiencia de jugar este tipo de encuentros. Incluso algunos de ellos disputaron la final del 2016.



-La zona defensiva: los jugadores con la obligación de defender han cumplido un gran semestre y eso les ha permitido ser el segundo equipo, de los clasificados, con menos goles en contra. Solo sufrieron 14 anotaciones en las 19 fechas jugadas.





Debilidades:



-Ausencia de goleador: si bien tienen jugadores con gol, como Ángelo Rodríguez y Sebastián Villa, ninguno de los dos es constante en las redes rivales. Cada uno ha marcado cinco goles en lo que va de la Liga.



-Inexperiencia del portero: Álvaro Montero se ganó la titularidad sobre Joel Silva y fecha tras fecha ha tenido buenas actuaciones. Sin embargo, el paraguayo es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla y ya fue clave en clasificaciones pasadas.



-A mejorar de local: si bien no fue uno de los peores, tampoco fue uno de los mejores jugando en el Manuel Murillo Toro. 19 de 30 puntos logró en el semestre en condición de local.



Figura:



Sebastián Villa: el juvenil volante de Tolima es el futbolista al que más le tiene confianza Gamero y así lo demuestran los números. 1601 minutos disputados, los 19 duelos de Liga (18 como titular), y los cinco goles lo hacen el mejor de los pijaos.

#VamosPijaos Serás capaz de lograr lo que sea si tú entusiasmo, dedicación, profesionalismo y amor por esta camiseta e institución no tiene límites. #UnidosHaremosHistoria pic.twitter.com/gGgGdsOAb0 — Club Deportes Tolima (@cdtolima) 7 de mayo de 2018



Once Caldas



Fortalezas:



-El inicio de la Liga I-2018 fue muy bueno para el conjunto albo y a lo largo del semestre se mantuvieron dentro del grupo ocho. Solo hasta la última jornada, durante gran parte de la fecha, estuvo fuera de los parciales clasificados.



-Tiene en Edder Farías a uno de los delanteros que busca la bota como mejor artillero del fútbol colombiano. El venezolano tiene ocho goles en la tabla y quiere seguir en esa buena racha.



-El arsenal ofensivo de Once Caldas lo llevó a marcar 26 goles en lo que va del campeonato, el segundo equipo que más tantos celebró en el todos contra todos.



Debilidades:



-Si bien tiene una buena cantidad de goles también sufrió mucho en la zona posterior. 26 tantos le marcaron a lo largo del torneo y eso no le permitió tener un buen cierre de campeonato. Mucho por mejorar para la defensa de Hubert Bodhert.



-El único partido que jugaron en el semestre Once Caldas y Tolima fue en el estadio Palogrande. Pero allí los locales tuvieron una mala actuación y los pijaos ganaron 0-1, algo que no se puede repetir en esta fase.



-El entrenador tendrá que buscar la manera de que su equipo deje atrás el pésimo 4-1 con el que cerraron el todos contra todos. La derrota por goleada contra Alianza Petrolera podría afectar la confianza de los jugadores de cara a estos decisivos encuentros.



Figura:



Edder Farías: el venezolano es la gran figura del conjunto albo. Sus goles lo hacen un jugador diferente en el frente de ataque y esas mismas celebraciones son las que necesita su equipo en esta fase. 1468 minutos suma en 18 partidos jugados (17 como titular). Es el tercer jugador con más tiempo de juego detrás de Yesus Cabrera y José Cuadrado.