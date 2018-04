Tolima ganó 1-0, aseguró su clasificación y hace sufrir a Millonarios

Tolima le ganó 1-0 a Millonarios en la fecha 17 de la Liga I-2018 y obtuvo su cupo a los cuartos de final de la Liga I-2018 con un gol de Ángelo Rodríguez. Por su parte, el azul quedó con 20 unidades y aleja sus posibilidades de meterse entre los mejores ocho del torneo.

En 50 segundos llegó por primera vez el pijao a los predios de Wuilker Faríñez. Yohandry Orozco mandó un balón a ras de césped que rozó Rafael Robayo, quien estaba en fuera de lugar y fue inhabilitada la acción que terminó con el balón al fondo de la red. Un aviso del conjunto de Alberto Gamero.



Los locales eran los dueños del esférico y los visitantes no encontraban como para a la defensa rival con otro método que no fuera la falta. Carlos Robles buscó vencer al portero venezolano, pero este estaba bien parado.



La respuesta del azul llegó por medio de Mackallister Silva, quien sacó un derechazo que fue bien detenido por el portero Álvaro Montero. Esos fueron minutos de lucidez para el conjunto de Miguel Russo, que posteriormente tuvo otra opción en los pies de Eliser Quiñones, pero esta vez el esférico sí salió por fuera de los tres palos.



El partido no tenía un solo protagonista, pues ambos conjuntos lograban llegar a predio rival, aunque sin crear opciones de verdadero peligro. El vinotinto y oro, con el pasar de los minutos, ganaba en confianza y buscaba el primero del partido.



Y lo consiguió en el primer minuto de adición: el venezolano Orozco recibió en el borde del área, remató al pórtico y aunque el balón no tenía dirección de gol, Ángelo Rodríguez apareció para detenerlo y mandarlo al fondo de la red. Felicidad total para el local, que se fue al descanso con el triunfo.



En la segunda parte el juego estuvo más disputado que jugado. Los pijaos se mantenían con el control del esférico y demostraban la buena técnica para darle trámite al marcador. El embajador, por su parte, buscaba el juego por las bandas, pero no llegaba a inquietar a Montero.



El partido para Millonarios murió a los 21 minutos, cuando Jair Palacios vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con uno menos en el campo. Todo estaba en contra del equipo de Miguel Russo.



Ese séctor derecho se volvió el predilecto de Tolima para atacar y por allí creó peligro con Omar Albornoz, sin embargo, las buenas intervenciones de Fariñez y la mala definición no le permitieron obtener una ventaja más grande.



Fue así como llegó el final del partido y el equipo de Gamero llegó a los 31 puntos en al Liga. Ahora, el azul necesita ganar los tres partidos restantes para conseguir la clasificación.