Tolima, por la clasificación frente a Millonarios sin margen de error

Deportes Tolima tendrá la oportunidad de ser otro clasificado a los cuartos de final este sábado, en su casa, cuando reciba a Millonarios por la fecha 17 de la Liga I-2018, a las 5:30 p.m.

El vinotinto y oro, con 28 puntos, es tercero en la tabla de posiciones, tiene un buen rendimiento colectivo y con el paso de los partidos presenta una evolución en la apuesta táctica que diseña el técnico Alberto Gamero. A nivel individual, quienes tienen la responsabilidad de reemplazar a jugadores sancionados o lesionados no desentonan y son de gran aporte para el funcionamiento del equipo.



Así, el pijao ha sumado 16 puntos de 18 disputados, escalando de manera significativa en la tabla, y tal situación lo tienen a una victoria de la clasificación y le dan un matiz especial al juego frente a los embajadores.



Para el duelo contra los de Miguel Ángel Russo se volverá a tener en un 80% la base en la que se han soportado los resultados de las recientes seis jornadas. Frente a Millonarios no estará Julián Quiñones, por acumulación de amarillas, pero retornaran a formación titular hombres como: Rafael Robayo, Sebastián Villa y Omar Albornoz.



Para el capitán Fainer Torijano, quien hará pareja de centrales con Luis Payares, la motivación es alta para enfrentar el campeón colombiano “estos partidos son diferentes, por los ingredientes que tienen, nosotros estamos cerca de la clasificación y ellos están necesitados de un triunfo para no quedar eliminados, la tarea está en nuestras manos, tenemos que ser sólidos en defensa, aprovechar nuestra fortaleza por las bandas y romper el esquema que nos propongan”.



Como ha sido favorable la implementación del esquema de: 3-2-1, se tendría nuevamente la presencia de Sebastián Villa en zona de creación y se daría continuidad como titular a Rafael Carrascal, la duda está en el ataque, si repite como inicialista Ángelo Rodríguez o vuelve Marco Pérez, quien tuvo descanso la fecha anterior, ambos han marcado gol en los últimos partidos.

¡Mañana todos #AUnaSolaVoz por los 3 puntos en el Murillo Toro! 😁👍Ⓜ️⚽️ Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Miguel Ángel Russo para enfrentar a Tolima. ¡VAMOS MILLONARIOS! #MFC pic.twitter.com/2AF73Z6ZMK — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 20 de abril de 2018

Por su parte, Millonarios llega con el ánimo arriba tras la victoria en Copa Libertadores. Además, la llegada de Russo le dio un nuevo aire al plantel que busca encontrar una vez más la curva de rendimiento positiva que le ayude a meterse entre los mejores ocho de la Liga I-2018.



Sin embargo, la carga de partidos en las últimas jornadas ha hecho que algunos jugadores sufran lesiones, como César Carrillo, quien ya tuvo algunas sesiones, pero no está habilitado para este duelo. Aunque la buena nueva para el equipo bogotano es la presencia de Roberto Ovelar, quien se recuperó y fue convocado para el duelo contra los pijaos.



Uno de los bastiones en el mediocampo azul es Jhon Duque, quien sabe la importancia de sumar sí o sí en las últimas tres jornadas que quedan en la Liga I-2018.



"Se viene una seguidilla de encuentros que nos definen muchas cosas y esperamos estar a la altura en cada uno de los partidos. Tolima es un rival difícil, al que debemos jugarle mano a mano por la difícil situación de la tabla y como los necesitamos los iremos a buscar en el Murillo Toro", dijo el volante bogotano.



A su vez, este será el partido de regreso de Miguel Ángel Russo en la Liga, pues no estuvo en la última fecha, cuando visitó a Leones. Así, el embajador buscará retornar al camino del triunfo en estas últimas jornadas.



"En algún momento del torneo se erró mucho y eso costó. Contra Leones se erró mucho, tuvimos contra tiempos de local y sabemos que debemos remontar en la Liga", dijo el entrenador azul.



Millonarios no gana en Ibagué desde el 26 de mayo de 2013, ese partido terminó con marcador de 1-2. Los goles azules fueron de Erick Moreno y Fredy Montero, en el local descontó Andrés Andrade de pena máxima. El más reciente juego en el Murillo Toro fue el 7 de agosto de 2016, Tolima ganó 3-1 con anotaciones de Abdiel Arroyo, Ángelo Rodríguez y Santiago Montoya, el descuento fue obra de David Silva.



Alineaciones probables



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Fainer Torijano, Luis Payares, Omar Albornoz; Rafael Robayo, Carlos Robles, Rafael Carrascal; Sebastián Villa, Yohandry Orozco; Ángelo Rodríguez (Marco Pérez).

D.T.: Alberto Gamero.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios (Felipe Román), Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, Mackallister Silva; Cristián Huérfano, Ayron del Valle, Eliser Quiñones.

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Guillermo Gonzalez

Para EL TIEMPO

DEPORTES



Redacción Futbolred