Tolima se dio un festín contra La Equidad: lo venció 4-1 en Ibagué

Tolima venció 4-1 a La Equidad en el inicio de la fecha 15 de la Liga I-2018, partido que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro y que contó con golazos por parte del conjunto local.

Jugados 4 minutos, Sebastián Villa cobró un tiro de esquina, Julián Quiñones aprovechó su altura y con un potente cabezazo marcó el 1-0 del partido.



Pero el gol motivo a los aseguradores al ataque y el sector derecho era el lugar por el cual buscar el gol. Walmer Pacheco lanzaba centros, pero no encontraban un buen destinatario.



Fue hasta el 29 que el pase del lateral derecho llegó al área y entre Quiñones y Luis Payares se confundieron dejándole todo el espacio a Carlos Peralta, quien remató con potencia y venció a Álvaro Montero.



Pocas opciones de gol hubo en el resto del primer tiempo, pero el desgaste de ambos conjuntos fue total, así que en el entretiempo hubo mucho por replantear.



Para el segundo tiempo, Alberto Gamero mandó al terreno a Cléider Alzate y a Rafael Carrascal, quienes le dieron juego al mediocampo del pijao.



A los 9 minutos, Carrascal inició la jugada, se la dio a Cléider y este rápidamente abrió por el sector derecho con Yohandry Orozco, quien la centró a ras de pasto, en el centro del área apareció otra vez Alzate, pero hizo un buen amague para dejársela a Marco Perez, quien controló y remató con potencia. Gran jugada colectiva del pijao para ponerse arriba en el marcador.



La asonada del local siguió y dos minutos después Alzate hizo una gran jugada individual para hacerle un gol de ‘globito’ a Cristian Bonilla, que no tenía ninguna opción de atajar el esférico.



Pero Gamero quería más y mandó al campo a Ángelo Rodríguez. El delantero primero se mandó un gran jugada de fantasía con un ‘caño’ sobre Juan Mahecha y minutos después mostró toda su potencia para dejar en el piso a Jeider Riquett y marcar el 4-1 que hizo celebrar a los hinchas que acompañaron al Manuel Murillo Toro.



Tolima llegó a 25 unidades y con 15 partidos jugados se montó entre los mejores de la tabla. Mientras que La Equidad volvió a perder de visitante y continúa perdiendo puntos en la Liga y en la tabla del descenso.



Síntesis



Tolima 4-1 La Equidad



Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Luis Payares (5), Omar Albornoz (6); Carlos Robles (5), Rafael Robayo (5), Carlos Rentería (5); Sebastián Villa (6), Yohandry Orozco (6); Marco Pérez (6).

Cambios: Cléider Alzate (7) por Rafael Robayo (1 ST), Rafael Carrascal (6) por Carlos Rentería (1 ST), Ángelo Rodríguez (6) por Marco Pérez (18 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



La Equidad: Cristián Bonilla (5); Walmer Pacheco (5), John García (5), Jeider Riquett (4), Amaury Torralvo (4); Juan Mahecha (5), Stalin Motta (5); Hansel Zapata (5), Brayner de Alva (5), Diego Valoyes (5) y Carlos Peralta (6).

Cambios: Fabian Vargas (5) por Brayner de Alba (18 ST), Neider Barona (5) por Diego Valoyes (18 ST), Luis Cabezas por Amaury Torralvo (33 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Goles: Julián Quiñones (4 PT), Marco Pérez (9 ST), Cléider Alzate (11 ST), Ángelo Rodríguez (30 ST) para Tolima. Carlos Peralta (29 PT), para La Equidad.



Amonestados: Carlos Rentería (21 PT), Juan Arboleda (6 ST), Rafael Carrascal (32 PT), Álvaro Montero (39 ST), en Tolima. Diego Valoyes (41 PT), en La Equidad.



Expulsados: no hubo.



Figura: Cléider Alzate (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 5000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Édison Ariza (7).