Tolima quiere meterse a los ocho, Junior sueña con ser líder de la Liga

Deportes Tolima y Atlético Junior esperan cerrar de la mejor manera la fecha 13 de la Liga I-2018. Ambos equipos se enfrentan este domingo, desde las 7:30 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Con el retorno a convocatoria del goleador Ángelo Rodríguez, del arquero Joel Silva y el lateral Juan Guillermo Arboleda, el técnico Alberto Gamero espera fortalecer su equipo para ir por el triunfo y meterse en el grupo de ocho mejores del campeonato.



Juan Guillermo Arboleda llega a sustituir a Nilson Castrillón, que debe pagar fecha de sanción por acumulación de amarillas; mientras que la vuelta de Silva y Rodríguez sacó de convocatoria al portero William Cuesta y al delantero José Erick Correa.



Sin embargo, no es clara la alineación como inicialista de Ángelo Rodríguez, ya que el jugador viene de estar tres semanas por fuera de los compromisos de Liga y, aunque la recuperación fue positiva, se daría continuidad a Marco Pérez en el ataque; mientras que sería más factible el regreso de Joel Silva a la línea titular, aunque el técnico Gamero está conforme con la respuesta que ha tenido en los últimos dos juegos el arquero Álvaro Montero.



Sobre el juego frente a los tiburones, el defensor Julián Quiñones indicó: “Venimos haciendo un buen trabajo, mostrando equilibrio en las líneas; con Junior la tarea es conseguir los tres puntos, quedar cerca a los ocho y ratificar lo que hicimos en los partidos como visitantes”.



Junior busca el liderato en una buena plaza



Por ahora, los números de Junior en la Liga respaldan la labor de Alexis Mendoza al frente del equipo rojiblanco. Así lo manifestó el exsenador Fuad Char a su regreso de Argentina, donde presenció la derrota 1-0 de los tiburones contra Boca Juniors, resultado que lo dejó a un paso de la eliminación de la Copa Libertadores.



En la Liga, el panorama es distinto. Junior ocupa la tercera casilla con 23 puntos, con la posibilidad de asumir el liderato después de esta fecha si derrota al Deportes Tolima. Contra los pijaos, Junior intentará extender una paternidad que viene desde hace tres años. De hecho, en esta plaza el conjunto no barranquillero no conoce la derrota desde el 1 de noviembre de 2015, cuando cayó 2-0 con tantos de Marco Pérez e Iván Vélez (en contra).

A Ibagué, Junior llevó casi la misma nómina que estuvo en Argentina, con excepción de Yimmi Chará, a quien el cuerpo técnico rojiblanco decidió darle descanso, Yony González y James Sánchez. Por estos ingresaron Marlon Piedrahita (por suspensión no jugó frente a Boca), Matías Mier y Jorge Aguirre.



Jorge Arias, que contra Boca actuó como lateral izquierdo ante la suspensión de Germán Gutiérrez, se mantendrá en esa posición frente a Tolima, ya que Gutiérrez sufrió un esguince de rodilla que lo sacó de este partido.



"Las lesiones de mis compañeros me obligan a jugar en esa posición, pero me adaptaré para colaborar en esa zona. En el partido del domingo podemos quedar como líderes sacando una victoria", declaró Arias.



Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Fáiner Torijano, Julián Quiñones, Omar Albornoz; Rafael Robayo, Carlos Robles, Carlos Rentería, Sebastián Villa, Yohandry Orozco; y Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Jorge Arias; Leonardo Pico, Víctor Cantillo; Sebastián Hernández, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz; y Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Alexis Mendoza.



Árbitro: John Hinestroza (Chocó).



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports.



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué



Manuel Ortega

Redacción ADN

Barranquilla